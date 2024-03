Palop: "Si venden a Mamardashvili, 20-25 millones sería una muy buena cifra"

A más de una semana para el Partido del Triplete se ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Valencia AndrésPalop, uno de los porteros del Valencia CF en su época dorada. El meta ha trasladado sus emociones por el partido del próximo 5 de abril y ha analizado el papel de Mamardashvili bajo palos.

¿Cómo llega físicamente al Partido del Triplete?

Voy al gimnasio como jubilado, no como profesional. La exigencia es importante para mantenerte en forma. Lo hago por salud y por desconectar. Hago muchas horas delante del ordenador. Voy a las 7.30 de la mañana. Hablamos mucho de fútbol con los amigos y las pelas van por en medio. Intentaremos estar a la altura para que no se le caiga un mito a la gente.

¿Qué recuerda del Partido del Centenario?

El partido del Centenario fue espectacular. Nos hizo revivir cuando éramos jugadores. Me parece que estaba jugando la Champions. Estaba la calle llena. Tengo los pelos de punta contándola. Nos acercó mucho a nuestros tiempos de futbolistas. Mucha ilusión de reencontrarnos con Mestalla. Me impresiona la portería mucho más que antes.

¿Y de la época gloriosa del Valencia CF?

Mi vida deportiva no ha sido muy fácil. He tenido que salir y buscar oportunidades. Al final me vino la del Villarreal y el poder mostrarme en Primera me permitió volver al Valencia. Fue muy especial. He sido del Valencia toda la vida y todo mi familia. Yo me imaginaba en las alineaciones. Fue espectacular. Hay muy poca gente que lo puede conseguir y yo fui uno de los elegidos. Fue además la mejor época del Valencia CF. Colaborar para eso es un recuerdo imborrable. Un orgullo.

¿Cómo está viendo a Mamardashvili?

Que Mamardashvili se clasifique para la Eurocopa me parece una gran noticia. Para el Valencia CF y para él. Tuvo valentía a la hora de asumir un reto y venir al filial para mostrarse y ver que tenía potencial. La confianza qu ha tenido en sí mismo la ha demostrado y la sigue acrecentando. Cada jornada se ve un Mamardashvili mucho mas portero. Con confianza y persoanldoad. Tiene que pulir casa porque es joven, pero si no está siendo el mejor de España y uno de los mejores de Europa, pronto lo será. Si no viene un club grande con mucho dinero a por él, puede hacer historia en el Valencia CF.

Transfermarkt lo sitúa como el portero más valioso de LaLiga con 35 millones de euros de valor

35 millones hoy es muy difícil que se pague por un portero. La Premier puede, pero entre 20-25 sí que pueden pagar. Y creo que es una cifra muy buena. Si lo vendieran. Pero como ya tenemos experiencias. Sería una buena cifra. No se suelen pagar esas cifras por un portero.