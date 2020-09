Paco López suspira por un delantero

Con la boca pequeña, educadamente y sin estridencias, Paco López reconoció públicamente que si puede ser, que fichen antes del cierre del mercado. Y ese fichaje prioritario es un delantero, tal y como viene contando Deportes COPE Valencia durante todo el verano. Sin Borja Mayoral, la plantilla del Levante UD se ha debilitado pese a la llegada de Dani Gómez.



"No nos conformamos con nada y queremos mejorar. Las posibilidades existen pero no es nada fácil. Estemos los que estemos el día que se cierre el mercado vamos a ir a muerte con ellos y a tratar de hacer una buena temporada", dijo Paco López en la rueda de prensa. "Nos gustaría elegir a lo mejor de lo mejor, pero ahora consideramos que lo mejor de lo mejor es lo que tenemos", agregó.

El entrenador valenciano insistió en que si no fichan "no es una cuestión de conformarnos" sino "de nuestra situación y de cómo está el mercado" y señaló que hay más probabilidades de que salgan aquellos jugadores con los que no cuentan.

Osasuna y sus señas de identidad

"Sabemos las señas de identidad de ese equipo, que son muy claras y sencillas, pero son difíciles de neutralizar. Es un equipo muy fuerte, con un juego directo, de agobiarte y no dejarte jugar y trabaja bien las acciones a balón parado", dijo Paco López. "Lo que tenemos clarísimo es que para ganar hay que hacer las cosas muy bien y tratar de salir ganadores en ese juego de pelea y disputa", añadió el entrenador valenciano.

El entrenador del Levante, que confirmó que el centrocampista Mickaël Malsa estará entre los convocados, dijo que Roger Martí ya está recuperado de su lesión en el tobillo, si bien no desveló si está listo para ser titular.