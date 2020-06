Paco López, sobre jugar con público: “Me parecería una auténtica p…”

El entrenador del Levante UD, Paco López, ha dicho que sería “muy injusto y un agravio” para ellos si se permitiera el acceso de aficionados a los estadios porque tomaron la decisión de remodelar el Ciutat de València y trasladarse al estadio de La Nucía porque les aseguraron que la competición se acabaría a puerta cerrada. “Lo que a nosotros se nos dijo cuando decidimos no jugar en nuestro estadio era que se iba a terminar LaLiga sin público y no lo entendería bajo ningún concepto que se abriera esa posibilidad porque me parece un agravio y creo que sería muy injusto”, lamentó el entrenador del Levante en una rueda de prensa virtual.

“Me parecería una auténtica p… (sic) es así y lo pienso así. Porque no entiendo que se hiciera ese cambio de criterio. Desgraciadamente hemos vivido estos tres meses muchas cosas en cuanto a cambiar de criterio de un día para otro”, insistió.

El técnico del Levante señaló, además, que no se debe olvidar la crisis sanitaria que ha sufrido España por el COVID-19, que provocó la cancelación de LaLiga. “Se tomaron una serie de decisiones en el club pensando en que no iba a haber público. Me parecería injusto y no nos olvidemos la cantidad de personas fallecidas y más allá de lo deportivo, que sería un agravio y creo que no competiríamos en igualdad de condiciones, por encima de todo está la salud de las personas”, finalizó.

Vídeo completo: https://t.co/gMmypkrIx7#LevantemosValencia#VolverEsGanarpic.twitter.com/TFF0VZwj2o — Levante UD �� (@LevanteUD) June 11, 2020

Paco López: “Ganar en Mestalla sería un chute de energía”

Además, se ha referido al derbi del viernes en Mestalla. “Es un gran reto y sería una fuente de motivación importante ganar por primera vez en Mestalla al Valencia y supondría tanto para nosotros y nuestros aficionados a nivel anímico sería un chute importante de energía”, dijo.

“El Valencia es un gran equipo, actual campeón de Copa, con grandes jugadores y siempre va a ser difícil ganar al valencia en Mestalla pero hemos demostrado que es capaz de ganar a cualquiera equipo y en cualquier campo”, añadió.

El entrenador del Levante señaló que cree que es “un buen momento para demostrar lo que somos como equipo y dar un paso adelante” y subrayó que dirige “una plantilla muy equilibrada, que por detalles se decide el once de cada partido y es un gran momento para reforzar la unión que hay”.

“Qué mejor momento que demostrar en este mes y medio la palabra equipo, de eso se trata de ser un equipo con mayúsculas. Los jugadores tienen nuestra confianza y van a ser importantísimos”, agregó.