Paco López se sacude la presión: "El Valencia CF es un grande"

El entrenador del Levante UD, Paco López, aseguró este viernes que se ha generado en el entorno una sensación de que el domingo se enfrentan a "un rival menor" cuando el Valencia es un equipo "grande e histórico" y descartó que sea el mejor momento para ganar en Mestalla.

"Estamos leyendo y la sensación es que parece que el Valencia sea un equipo menor cuando hablamos de un equipo grande e histórico", indicó Paco López en la rueda de prensa previa al derbi del domingo.

"No sé si es el momento o no. Es verdad que sería histórico porque no se ha conseguido ganar en Mestalla en 111 años. Me da la sensación como si fuésemos a jugar con un equipo menor. Juega en su campo y es el Valencia", agregó.

El entrenador del Levante insistió en que no cree que el Valencia sea tan inferior como se percibe y comentó que su rival tiene "muy buenos jugadores" y que aspira a entrar puestos europeos "como mínimo". "Hasta ahí llego. Se le ha ido jugadores importantes pero tiene buenos futbolistas", matizó.

Sobre el partido, Paco López dijo que "pueden pasar muchas cosas porque las distancias son cada día más reducidas" y recordó que ya han sido capaces en el pasado más reciente de ganar al Real Madrid o el Barcelona. "Siempre que hay un derbi es normal que se hable de la rivalidad sana. Son partidos muy bonitos. Es una pena que no tengamos público en el campo pero de todos modos estos derbis son impredecibles", aseguró.

El técnico valenciano, además, confesó que de poco sirve el enfrentamiento de pretemporada entre ambos y que acabó con un empate sin goles. "No pudimos ganar y vuelvo a insistir en la dificultad que tiene el partido", subrayó.

Paco López también explicó cuáles son los objetivos de la temporada para su equipo. "Antes de dar el segundo paso hay que dar el primero que no hace falta repetirlo. Más que objetivos grandiosos hay que mirarnos a nosotros mismos y no nos ponemos ningún límite", finalizó.