Paco López, fiel a su estilo: “No vamos a especular”

El Levante UD viaja a Bilbao con los 22 jugadores que tiene Paco López y el canterano Pablo Picón, que ocupa la plaza de tercer portero. El entrenador Paco López confirmó que están todos bien pero que hará rotaciones por el desgaste de la Liga y las eliminatorias de Copa de este último mes. Lo que no va a cambiar es su estilo.

"No creo que ninguno salga a especular y que piense antes de empezar que hay un segundo partido. Es verdad que hay que tener en cuenta que son 180 minutos y no 90 como en las otras eliminatoria, pero no en cuanto a actitud. Los dos saldremos a ganar el partido”, dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

Roger y Melero, en el entrenamiento previo al partido en Bilbao

Paco López comentó que el hecho de que haya un partido de vuelta no cambia su idea sobre el once que tiene previsto. “No vamos a hacer locuras sabiendo que quedan otros 90 minutos, pero en cuanto a la idea del equipo va a ser la misma”, indicó.

“Es importante hacer gol en partidos así, cobra importancia y nosotros por nuestra forma de jugar vamos a tratar de ir a hacer gol, especular no vamos a especular y vamos a tratar de hacer nuestro partido"

Toño y Bardhi, en el inicio del entrenamiento en el Ciutat de València

El entrenador del Levante UD aseguró que el aspecto emocional puede ser clave pero que no teme porque pueda ir en su contra. “Es muy importante tener la tensión adecuada, el exceso o pasarte puede crearte ansiedad”, reveló Paco López, que subrayó que sus jugadores ya han tenido partidos en “circunstancias adversas” y que acarreaban “consecuencias negativas”.

Ese contrapeso de la historia y la experiencia del Athletic y la ilusión de un equipo por conseguir algo que no ha conseguido en su historia vamos a tratar de que eso juegue a nuestro favor. “Es un partido especial pero que se gana y se trabaja igual que cualquier otro”, añadió. Paco López señaló que el partido de la Liga en el que perdieron en San Mamés fue “el peor” de la temporada y que les ha servido de aprendizaje y descartó que su rival tenga más presión.

“No creo mucho en la presión. Un equipo con la experiencia que tiene y con jugadores con la experiencia de Raúl García, Williams… no creo que tenga influencia. Es un equipo muy vertical, que no se entretienen, con muchos centros laterales y habrá que aguantar esos arreones”, declaró.

El entrenador valenciano admitió que tiene dos objetivos en el partido de mañana. “Darlo absolutamente todo para que la gente se sienta orgullosa y tratar de jugar bien a este deporte”, finalizó