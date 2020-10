La acción de Casemiro sobre Melero pudo cambiar el partido. Con 0-1, el centrocampista del Real Madrid CF, con una amarilla, hizo una dura entrada sobre el jugador granota que el colegiado Munuera Montero no interpretó como amonestación. Paco López se mostró extrañado por esta decisión y por el hecho de que no fuera repetida la jugada en la retransmisión televisiva.

"Lo que no sé y no tengo ni idea es por qué no lo han vuelto a repetir (en la retransmisión televisiva). Es lo único que a mí me extraña, pero no tengo ni idea. Desde el campo me ha parecido que era falta, una entrada por detrás y posiblemente tarjeta, pero estamos en lo de siempre", dijo tras el partido.

Además, el entrenador del Levante UD resumió el partido: "Nos ha faltado precisión en la primera parte. Merecimos más. Con poco te genera peligro y en la segunda parte los cambios nos ha dado otro aire. Hemos tenido ocasiones claras, pero nos ha faltado acierto. Si tienes esas llegadas, lo normal es que pierdas porque ellos son muy buenos".

�� #GolSports



��️ Paco López analiza la derrota del @LevanteUD ante el @realmadrid:



➡️ "Por trabajo y por esfuerzo el equipo ha merecido algo más"



➡️ "Estoy contentísimo por la cantidad de ocasiones que hemos generado" pic.twitter.com/06azgotvPK — GOL ⚽️ (@Gol) October 4, 2020

El jugador del Levante UD Enis Bardhi lamentó en declaraciones a Movistar LaLiga que su equipo no hubiera aprovechado alguna de las ocasiones de que dispuso en la derrota por 0-2 ante el Real Madrid.

Bardhi estaba satisfecho por el trabajo de su equipo, que bajo su punto de vista había sido bueno. Respecto al marcador y al segundo tanto visitante en la prolongación indicó cuando un equipo se va arriba es fácil que llegue un gol en contra.

"Cuando encontramos lo pases por dentro, nos mostramos peligrosos. Hemos apretado arriba, pero no hemos marcado", agregó Bardhi.

El futbolista del Levante UD agregó que las intervenciones de Courtois fueron determinantes y admitió que también el Real Madrid tuvo sus oportunidades.