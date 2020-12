Paco López estalla: “Fue penalti de Umtiti y no es la primera vez”

A Paco López la mano de Umtiti le pilló de lejos en el campo y ya en la sala de prensa sin una buena imagen de televisión. Sin embargo, 48 horas después del partido en el Camp Nou el entrenador del Levante UD, como todos en el club, han visto que el barcelonista tocó con la mano el disparo de Morales y ni el colegiado ni el VAR lo vieron. Por eso, a preguntas de COPE, Paco López ha sido muy contundente.

“Después de verla, como lo hemos visto todos, es penalti y se tenía que haber pitado. Si lo hubiese visto antes lo hubiera dicho en la rueda de prensa, pero no lo había visto ”, dijo Paco López ante los medios de comunicación.

La polémica acción, en Gol TV

El entrenador del Levante UD, sin embargo, se mostró molesto por el hecho de que no es la primera vez que les pasa esta temporada. “Como no es la primera vez que nos pasa, porque ya nos pasó contra el Celta, hay algo que no termino de entender y es con la cantidad de cámaras que hay y más en el Camp Nou… me desorienta un poco”, matizó.

Paco López insistió en que “es una pena” que el colegiado no señalara penalti, ya que el resultado era de 1-0 en contra y la acción se produjo en los últimos minutos del partido. “Trataremos de que no nos vuelva a pasar”, indicó.

A Lorca sin Aitor, Vezo, Clerc ni Malsa

Los futbolistas del Levante UD Aitor Fernández, Rubén Vezo, Carlos Clerc y Mickaël Malsa no han entrado en la convocatoria para enfrentarse este miércoles a domicilio al Racing Murcia en la primera ronda de la Copa del Rey. El entrenador del Levante UD, Paco López, además, mantiene las bajas por lesión de José Campaña y Enis Bardhi y ha convocado a los jugadores del filial Giorgi, Edgar y Peter.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "La Copa del Rey nos ilusiona a todos y queremos llegar lo más lejos posible".#CopaDelRey �� pic.twitter.com/oyf2bGFB4x — Levante UD �� (@LevanteUD) December 15, 2020

La lista completa es la formada por: Koke, Cárdenas, Petr, Son, Toño, Róber Pier, Duarte, Postigo, Miramón, Coke, Radoja, Rochina, Vukcevic, De Frutos, Melero, Giorgi, Sevikyan, Sergio León, Roger, Morales y Dani Gómez.

El equipo se desplazará esta tarde por carretera hasta Lorca, donde se jugará mañana el partido y regresará a la conclusión del choque en autocar.