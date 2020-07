Pablo Hernández: "Es una lástima que Ferran se vaya del Valencia CF"

Experiencia inglesa . Yo llevo ya cuatro años allí y el equipo se merecía el ascenso tras 16 años por todo lo que representa. Hemos llenado el campo en Segunda en todos los partidos y en los desplazamientos cuando jugábamos fuera había veces con siete u ocho mil aficionados nuestros en las gradas y porque no se vendían más entradas. Cuando llegué me dijeron que al Leeds se le conocía como el 'Gigante dormido' y es verdad. Me he podido dar cuenta de lo que mueve en Inglaterra y fuera. En pretemporada fuimos a Australia y era impensable la afición que arrastraba también. ES muy bonito poder vivir todo esto.

Marcelo Bielsa . Llevo dos años trabajando con él y la verdad es que está siendo una experiencia muy positiva. Él ha sabido sacar lo mejor de mí y los números lo dicen, han sido las dos mejores temporadas de mi carrera con 34 y 35 años.

Pablo durante su etapa en el Valencia CF

Anécdota . Es un entrenador muy diferente al resto de los que he tenido. Un día, antes de entrenar, nos hizo limpiar toda la Ciudad Deportiva yendo por allí todos con bolsas de basura. Muchas veces nos da charlas no sobre fútbol, si no enfocadas a la sociedad, a los fans, al ser humano y que sepamos valorar lo que tenemos.

Ferran Torres . Sigo mucho al Valencia CF, veo muchísimos partidos de ellos siempre que puedo y ésta era una noticia que todo el mundo se esperaba por desgracia. Una lástima para el Valencia CF porque tener un jugador de esa calidad, salido de la cantera es algo bueno para el club...

Manchester City . Obviamente va a tener una dura competencia. Allí hay dos o tres jugadores por posición de muy alto nivel, pero Guardiola hace muchos cambios en las alineaciones y estoy seguro de que si han pagado ese dinero es porque confían en él y quieren que sea un hombre importante allí.