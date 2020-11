El orgullo granota de Vicente Furió: “Dar pasos adelante es arriesgado y éste lo es”

No es un personaje cualquiera. Es el presidente de la Fundación del Levante UD y un levantinista que ha conocido Vallejo, que lleva desde 1969 acudiendo al Ciutat de València y que ahora se plantea seguir al frente del organismo que aglutina la mayoría accionaria de la entidad granota. Vicente Furió recuerda en Deportes COPE Valencia que para acceder al estadio del Levante UD “eran sendas a través de los campos de cultivo tanto por la zona de Alboraya como por la zona de Orriols. Vi que había caído un campo como caído del cielo en medio de la huerta valenciana”.

Desde 2009 es Patrono de la Fundación y analiza el cambio drástico del club: “No esperaba ni la evolución del campo ni me imaginaba la evolución tan positiva a raíz del 2009. Lo que me encuentro es que hay dificultades para conformar la Fundación porque la gente pues no quiere ir, porque pensemos que es un Levante UD en concurso de acreedores, es un Levante UD que está en Segunda División sin equipo. Ahora el campo, en un período de tiempo razonable, va a tener unas instalaciones muy modernas, muy útiles y también rentables”.

| Reportaje @DepCOPEValencia | ��



�� Bienvenidos al Ciutat de València



�� Así está quedando el estadio del @LevanteUD tras la primera remodelación.



�� ¡Qué maravilla! pic.twitter.com/JCEzmz1L15 — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) November 5, 2020

Eso sí, la ambición que demuestra esta directiva ha provocado que el pasado verano cerrara una financiación de 60 millones de euros que a Vicente Furió, como reconoce, le da vértigo. “Yo por lo menos lo siento y lo he dicho en voz alta en el seno del Patronato y en el seno del Consejo de administración. Hay que pensar que son diez mil millones de las antiguas pesetas. Menos mal que es una cosa escalonada, con lo cual pues siempre tienes algún colchón que otro, pero indudablemente da vértigo y además mucha preocupación y también muchísimo sentido de la responsabilidad. Uno es radicalmente optimista y espero ser razonablemente prudente para saber que si todo funciona medianamente bien se puede ir amortizando este préstamo. Este consejo hubiese podido quedarse como está y a esperar acontecimientos, pero yo creo que la gente que realmente piensa en su entidad y no en el presente, que no es egoísta y que piensa en el futuro tiene que dar un paso adelante. Dar pasos adelante es siempre arriesgado y éste lo es”.

Panóramica del nuevo Ciutat

Y el presidente de la Fundación tiene claro que el aficionado también tiene que poner de su parte: “Hemos ido gratis al fútbol y esto tiene que cambiar. Tú no puedes ser seguidor de un club y no poner nada. La gente sabe que si quieres algo tienes que pagar, pasar por taquilla. Ir al fútbol gratis me parece una indecencia”.

Sobre el discreto arranque del equipo, Vicente Furió también ha sido muy contundente: “El fútbol es una fábrica de ilusión y necesita que el equipo profesional esté dando resultados. Estar con cinco puntos es decepcionante, no puede ilusionar a nadie. Lo único le pido al equipo es que compita, que tenemos buenos profesionales y como anécdota siempre diría que me gustaría que nos marcaran menos goles”.

Por último el presidente de la Fundación del Levante UD se ha referido a su posible continuidad al frente de la Fundación a partir de 2021. “En estos momentos estoy pensando si me presento a patrono. No lo tengo decidido y es una indecisión que lo resolveré este fin de semana. Creo que llevo 12 años en la Fundación y ya he cubierto una singladura y voy alcanzando una edad. Estoy recibiendo personas que me animan y tengo dos o tres temas que no se han podido hacer, en algunos realmente no me han hecho caso, y me gustaría ver si en una segunda fase lo podemos hacer. Pero no tengo ningún apego y por eso estoy abierto y tranquilo a lo que pueda decidir”.