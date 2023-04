Nerea Martí sobre la F1 Academy: “Es una oportunidad que no se puede desaprovechar”

Nerea Martí (2 de enero de 2002) es una piloto valenciana que formará parte este año en la F1 Academy, la nueva competición femenina de la Fórmula 1 que aspira a dar mayor visibilidad a la mujer y conseguir que alguna de ellas alcance la máxima competición a corto plazo. Desde hace tres décadas no hay una piloto mujer en una parrilla de Gran Premio, cuestión que aspira modificar esta iniciativa. Nacida en Albalat dels Sorells, Nerea atiende a Deportes COPE Valencia para narrarnos cómo es el camino de una joven piloto en búsqueda de su sueño.

Unas semanas para el comienzo de la F1 Academy

Muy ilusionada, con muchas ganas de empezar la temporada. Mucho tiempo sin correr en fórmulas. Muy contenta de hacerla de la mano de Campos, que es un equipo valenciano. Muchas ganas de estar arriba. Es un campeonato nuevo que cojo con mucha ilusión. Es una nueva oportunidad para los mujeres de la mano de la FIA que es muy importante. No puedo permitir competir en la categoría que yo quiera por motivos económicos, por lo que siento que es la última oportunidad. Lo sentía con las W Series y ahora con la F1 Academy. Voy a intentar sacar lo máximo para estar lo más alto posible, ganarme un hueco y una oportunidad para hacerse un hueco en superiores categorías.

La dificultad del presupuesto

Es lo más complicado sin ningún tipo de duda. Económicamente competir en categorías superiores está fuera de lugar. Cuando competía en la F4 española iba por 150.000 euros y ahora ya va por más de 400.000. No es que sea caro, es que cada año va a más. La F3 va por un millón sin contar los días de test. Son cifras que cualquier persona normal no puede soportar. Hay que aprovechar las oportunidades y no hay plan B. Es verdad que estoy con BMW España y tengo un plan B en los turismos y es algo que también y es algo que tengo mucha ilusión. Es algo que compagino y es muy bueno estar en ambas para tener más oportunidades.

Competición exclusivamente femenina

Es algo que no puedo decidir yo. Yo cojo la oportunidad y es algo que me encuentro. En un futuro quiero competir en algo mixto. Si lo hacen así tendrán sus razones. Quieren darle visibilidad a la mujer. Hacen un campeonato donde estén las mejores y de ahí sacar por quien quieras apostar. Así es como más fácil puedes ver la diferencia de pilotos y apostar por unas o por otras. Está más enfocado a sacar mujeres a simplemente un campeonato nuevo.

Tiene un equipo de Karting

Con mi familia. Hemos empezado en Navidad. Con mucha ilusión. Es un proyecto super bonito los niños. Todos son una maravilla. Ellos aprenden de mí y yo de ellos. Mucha ilusión y un nuevo negocio para la familia muy interesante porque se pueden hacer muchas cosas.

El día a día de un piloto

Yo estoy en el Centro de Tecnificación del Motor y ahí me preparo física y mentalmente mañana y tarde. Llevo cinco años con ellos y me he sacado Bachiller allí porque puedes compaginar estudios y deporte. Cuando se acerca un día de test o de carreras voy a Campos durante tres o cuatro días y compagino los entrenamientos de CTM con Campos. Intento arreglarlo para trabajar con ambas estructuras. Ahora cambio el estudio por el simulador, eventos, entrevistas… Ahora solo me dedico al motor. No me aburro.

¿Por qué el motor? ¿Dónde surge la pasión?

Con nueve años mi padre y mi tío abrieron un karting de alquiler en Valencia. A mí me gustaba muchísimo pero no me dejaban competir. Me encantaba. Al final cuando cumplí 14 años me dieron la oportunidad de ir a un kart de competición y empezar a hacer carreras a nivel regional. Campeonato de la Comunidad Valenciana.

El apoyo de los padres

Tengo la suerte que mis padres vienen del mundo de las motos. Mi padre era muy aficionado. Tenía una R1, la metía mucho en el circuito y mi madre siempre iba con él. Ya llevaban el motor dentro y a los dos les encanta verme competir. La mayoría de padres están nerviosos, pero no me los transmiten ellos. Al contrario. Siempre me piden más y más y eso me ayuda mucho.

¿Tiene el carnet? ¿Conduce con amigos?

Sí. Hay de todo. Quien quiere subir conmigo y con quien no. No conduzco rápido pero a veces haces cosas que vienen del circuito que para mí son normales. Sobre todo cuando vas a frenar. Calculo bien, que no se preocupen (risas).

Doble cita de la F1 Academy en España

Valencia y Barcelona son grandes circuitos. Muy contenta de que hagamos dos carreras en España. Me gustaría probar circuitos nuevos para saberlos de cara a nuevas categorías. Pero con la F1 Academy hemos ido a bastantes circuitos. Muy ilusionada con Cheste en casa y con Barcelona que es uno de los míos favoritos. Es un orgullo correr en casa. Además somos dos españolas. Iba a decir tres porque el año pasado estaba Belén… pero somos dos españolas. Qué menos que dos circuitos, yo pondría otro (risas).

¿Cuál es su sueño?

Seguir compitiendo ojalá en fórmulas. Sé que es difícil, pero cada día lo veo más cercano. Las oportunidades que nos están dando a las mujeres son muy buenas. Es cuestión de tiempo que una mujer llegue a lo más alto. Podría ser yo como cualquier otra. Lucho por ser yo y ojalá seguir a lo más alto. El principal objetivo es ser profesional y poder vivir de esto. Tengo que vivir. De momento va todo bien. Junto a BMW creándome un futuro también. Es importante ir sembrando.

¿Qué necesita para ser profesional y vivir del motor?

El año pasado en la W Series nos pagaban por correr. En turismos es fácil cobrar por correr. Y sobre todo de las marcas. Estás arriba, la marca apuesta por ti y a cambio de publicidad pues X. En Fórmula 3 y Fórmula 2 no conozco ningún piloto que cobre. Es más, se paga y mucho. Incluso en F1 ha habido pilotos que han estado ahí pagando. Es muy difícil. Donde más se puede es si te das a conocer, eventos… Si vas a la F3 y pagas un millón quién te va a pagar. Pero si te das visibilidad, igual llega la marca y te ofrece dinero porque lo pongas en el coche. Te puedes quedar ese dinero o invertirlo en coches. Es la manera de ir sacando dinero.