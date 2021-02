Morales sueña en azulgrana: ”Estamos tan cerquita de pelear por un título”

Es la semana más especial para José Luis Morales y una de las más importantes en la historia del Levante UD. Son días intentos y el capitán del equipo lo sabe. “Todos soñamos con llegar a ser importantes y clubes como el nuestro sueñan ya solamente con estar en la situación que estamos ahora y va creciendo la ilusión. Estamos tan cerquita de poder pelear por un título que el jueves intentaremos dejarlo todo”, dijo Morales en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.

El capitán del Levante comentó que su equipo debe afrontar el partido con “mucha personalidad, ganas e ilusión” y resaltó que la ida es clave. “No será nada fácil e intentaremos sacar un buen resultado sabiendo que hay un partido de vuelta pero evidentemente pasa por hacer un buen papel allí”, declaró.

Morales reconoció que San Mamés es un campo especial para él porque en Bilbao debutó en Primera División y recordó que hace dos temporadas hizo “un buen gol” que encarriló la permanencia del Levante. “Es un partido que seguramente no haya que decir mucho para motivarnos porque hay suficientes alicientes para salir motivados”, agregó el jugador madrileño, que detalló las virtudes de su rival tras haber seguido por televisión el Athletic-Valencia del domingo en la Liga.

Morales, junto a Son, en el entrenamiento de este lunes

Una renovación trabajada

Morales, acostumbrado a contar las cosas sin tapujos, no se escondió y dio su versión sobre el proceso de renovación que empezó hace ya un par de veranos y que se cerró el viernes pasado con un contrato hasta 2023 con uno opcional. Como ha contado COPE desde el pasado mes de diciembre, el jugador no se sentía valorado con la oferta presentada por Quico Catalán y en cuanto el presidente accedió a mejorar su propuesta no vaciló y firmó de inmediato sin escuchar nada más.

El presidente del Levante UD y Morales, en su renovación

“Para nada me he visto fuera del Levante. Tanto yo como el club hemos puesto todo para llegar a un acuerdo y tanto Quico (Catalán) como yo no lo hemos pasado bien por todo lo que se ha podido malinterpretar. Nos habíamos dado la palabra para renovar, es verdad que no estaba contento con que fuese solo un año. Creo que merecía algo más”.