Morales y su renovación de por vida y revisable cada año

José Luis Morales ha desvelado en una entrevista en COPE Valencia que su renovación con el Levante UD está pactada y sólo falta la firma, que debe producirse en octubre. Según ha podido saber la Cadena COPE, el acuerdo alcanzado entre el club granota y el capitán es total y será hasta que las piernas de Morales aguanten.

Cerradas completamente las condiciones económicas entre las partes, Morales firma un contrato sin fecha de caducidad, aunque obviamente será revisado al acabar cada temporada y estará sujeto al rendimiento del futbolista, que a sus 33 años es el jugador con más partidos (181) en la historia del Levante UD en Primera división y también el que más goles ha marcado.



"La renovación prácticamente queda pendiente de que esté en papel y firmada. Tanto el club como yo queremos seguir de la mano todos los años que sean posible. Ahora el mercado se alarga hasta el cinco de octubre, faltan por salir algunos compañeros, hay otras prioridades y cuando pase el mercado de fichajes nos sentaremos y firmaremos. Hay mutuo acuerdo, ambas partes estamos por la labor de renovar y cuando sea posible estaremos todas las partes contentas. De momento vamos a acabar esta temporada y esperemos que sean muchas más. No sé si será una, dos, año a año… tranquilidad. Queremos seguir unidos. A mí me encantaría poder retirarme en el Levante UD y seguir muchos años. No habrá problema alguno por parte del club ni por la mía", ha dicho en COPE Morales.

Morales, junto a Quico Catalán en su última renovaciónLEVANTE UD



Según ha podido saber esta emisora, el acuerdo se alcanzó antes de acabar la pasada temporada y fue después de que Morales rechazara una suculenta oferta del fútbol chino. El jugador, que debutó en 2014 con el Levante UD, ha reconocido que económicamente era una propuesta muy difícil de rechazar. "He intentado mantenerme bastante al margen de todo eso. Pero es cierto que las últimas que llegaron, en el tema económico, han sido las más tentadoras por parte del fútbol chino. Yo no soy de aquí de Valencia, pero me siento valenciano, he echado raíces aquí y más allá de todo lo económico, hay una parte personal que hay que cuidarla. Mis padres me dieron una educación en la que no todo era el dinero y al final me siento valenciano, estoy en Valencia, estoy en mi casa y eso se valora mucho más. Mucha gente me dijo que no fuera tonto, que esas oportunidades y el poder resolver mi vida futura con alguna de esas ofertas era lo que mejor me podía venir. Pero creo que puedo seguir dando un buen nivel en el Levante UD y en la Liga española y por eso nunca me he planteado salir del Levante UD", ha indicado.