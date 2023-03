Miñambres: “Calleja transmite sabiduría, no da problemas”

El director deportivo del Levante UD, Felipe Miñambres, valoró el trabajo del técnico del equipo valenciano, Javi Calleja, invicto en Liga desde su llegada en octubre de 2022, y afirmó que es una persona que “transmite sabiduría” y que no genera problemas en el día a día. “Calleja es un tipo tranquilo, organizado. Transmite sabiduría y tranquilidad y no es un técnico de dar problemas sino de resolverlos antes de crearlos a mí”, dijo Miñambres en una entrevista concedida al podcast de LaLiga ‘Arquitectos’.

El director deportivo del Levante UD comentó que quiere que sus equipos sean “agresivos y que presionen al rival” y que no se sientan “inferior a nadie y que sean equipos atractivos a la vista para el público”. “Somos un equipo para salir a ganar y ser dominadores en el juego”, enfatizó.

Miñambres admitió que la destitución de Mehdi Nafti en octubre de 2022 “no fue fácil”, pero que el equipo necesitaba “un cambio para sacar el rendimiento a la plantilla” después de un irregular arranque de campeonato.“Nafti era un tipo excepcional. Tenía muy buena relación con él y su cuerpo técnico. En verano él contribuyó a que algunos jugadores se quedaran. El trabajo fue extraordinario y la plantilla tenía una energía diferente. Nos dio empuje en esos primeros meses, pero a nivel futbolístico no encontramos nuestra idea”, reconoció.

Miñambres también se refirió a la etapa de dos partidos que dirigió al Levante, con dos triunfos, entre la salida de Nafti y la llegada de Calleja. “Estoy más tranquilo en el despacho. Es muy bonito durante la semana pero es muy estresante. Hay que tener una capacidad especial porque el fin de semana es matador y estoy mucho más cómodo en este lado del despacho”, comentó.

El director deportivo destacó el plan que tiene el club valenciano con la cantera durante los próximos cinco años. “El Levante UD hace una inversión grande en la cantera. Nos hemos marcado un reto y que una media de 1,4 jugador por temporada suba al primer equipo y que algo más del 40 por ciento de la plantilla sean canteranos en el futuro”, indicó.“Tenemos que hacer todo lo posible para que los jugadores internacionales de nuestra cantera llegue al primer equipo. Lo importante es que haya jugadores para subir y que no haya una barrera para subir al primer equipo”, agregó.

Para este objetivo, según Miñambres, es clave el papel del entrenador del primer equipo, que ahora es Javi Calleja. “Javi ha trabajado en la cantera del Villarreal y viene de la cantera del Real Madrid y mira con buenos ojos a los jugadores de cantera y eso lo perciben los niños que van a entrenar. Lo principal es sacar y crear jugadores, es más importante que ganar o subir de categoría en la cantera”, precisó.

El ejecutivo del Levante UD también explicó el porqué de su apuesta por Pepelu, renovado hasta 2032 el pasado verano, y Pablo Martínez, recientemente ampliado su contrato hasta 2026. “Son dos centrocampistas de presente y futuro. Incorporaremos jugadores pero queremos valorar a los jugadores que están creciendo con nosotros”, resumió.

Miñambres admitió que ya está “intentando cerrar” fichajes para el próximo curso, pero admitió que la incertidumbre por conocer la categoría del Levante UD complica su margen de maniobra. “Tenemos los perfiles preparados. Hay jugadores que sí estarían encantados en Primera pero en Segunda no te vienen. Pensando en Primera no los podemos firmar. No es fácil, alguno tratas de incorporarlo ya pero dejar algunas puertas abiertas para ir cerrando jugadores”, finalizó.

Miñambres llegó a València en febrero de 2022