Milla: "Viendo al Levante UD nunca he tenido la sensación de ver un equipo muerto"

El Getafe visitará el Ciutat de València para un partido que se presenta como una final para el Levante UD, pero no por ello se relajarán. Así lo ha advertido Luis Milla, centrocampista del Getafe CF, en una entrevista en Deportes Cope Valencia, donde ha dejado claro que su equipo afronta el duelo con la máxima ambición. "Tenemos que estar desesperados por ganar ese partido para para llegar a 44 puntos que serían brutales", afirmó.

Tenemos que estar desesperados por ganar ese partido" Luis Milla Futbolista del Getafe CF

El jugador azulón ha insistido en que la clave para ellos es igualar la intensidad de un rival que se juega la vida. "Ese nivel de necesidad que tiene el Levante por un resultado, tenemos que igualarlo y tenemos que sentirlo de la misma forma", explicó. Milla advierte de que su equipo no puede permitirse bajar la guardia: "Somos un equipo que cuando deja de tener esa necesidad, cuando deja hacer las cosas básicas, somos un equipo muy normal y no podemos permitirnos eso".

Un rival que no está muerto

Pese a la situación crítica del conjunto granota, colista de la clasificación, Milla tiene una buena opinión del equipo. "Tenía la sensación viendo al Levante UD que no era un equipo muerto", ha señalado. El mediocentro considera que el equipo valenciano "mereció más de lo que tuvo" con su anterior técnico y que ahora afronta el reto con energías renovadas.

"He tenido la sensación de no ver un equipo muerto nunca, y eso tiene mucho que ver con la mano del entrenador que llegó, con la mano del que estuvo y seguramente con un buen grupo que sigue creyendo en la permanencia", ha analizado Milla.

LALIGA Milla, ante el Atlético en el Metropolitano

La resurrección del Getafe

El Getafe CF llega al partido en una dinámica completamente opuesta, luchando por los puestos europeos tras un inicio de temporada muy complicado. Milla ha reconocido que el equipo pasó por una "situación económica deportiva muy difícil" y que los fichajes de invierno fueron clave. "Éramos todos conscientes de que necesitábamos ayuda", ha confesado.

Cuando dejamos de tener esa necesidad, somos un equipo muy normal" Luis Milla Futbolista del Getafe CF

La victoria en el Santiago Bernabéu supuso "un punto de inflexión" para el equipo, según el futbolista. Para Milla, fue la confirmación de la mentalidad que les inculca su entrenador, José Bordalás. "Si vas con la sensación de que es imposible, jamás serás capaz de sacar nada", ha sentenciado.

El sueño de la Selección

En el plano personal, Luis Milla atraviesa su mejor momento. Tras un camino a la élite que le llevó por Tercera División y Segunda B, ahora es uno de los centrocampistas más destacados de LaLiga. "Estoy muy orgulloso del camino que he hecho, me ha costado mucho llegar y valoro mucho cada paso", ha asegurado.

Este gran rendimiento ha provocado que su nombre suene para la Selección Española. "Que se hable de la selección ya es un premio para mí", ha admitido con ilusión. Estar en una prelista ha sido un gran paso, pero no se conforma: "No me pongo límite, tengo cada día más ambición por ser mejor".