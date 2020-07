El mensaje de Albelda a su plantilla: “Disfrutad, nadie os ha regalado nada. Podemos ganar”

Sábado. 20h. Camilo Cano de La Nucía. CD Alcoyano contra el Atzeneta UE. 90 minutos por delante para decidir, qué equipo asciende a la categoría de bronce del fútbol español. El trabajo de toda una temporada, a un solo partido. Al conjunto alicantino, líder destacado del grupo VI de la Tercera División, le vale el empate. Para los valencianos, la oportunidad de hacer historia frente a un histórico. No va más.

David Albelda nos atiende, a pocas horas de pisar por primera vez, él y su plantilla, el escenario del choque. Tienen el entrenamiento previo en las instalaciones donde se llevará a cabo la gran final por el ascenso. Un terreno de juego donde, hace tan solo unas semanas, se estaba disputando la mejor liga del mundo. El Camilo Cano de La Nucía albergó seis partidos de Primera División acogiendo al Levante UD como equipo local. El sábado, será el turno para un choque entre los dos mejores equipos de la Tercera División valenciana. “Las sensaciones son buenas. Después de superar una eliminatoria durísima contra la UD Alzira, un gran rival, pues la final mucho más complicado aún. Es el mejor rival de la categoría pero hay que intentarlo. No tenemos nada que perder, vamos con mucha ilusión y pase lo que pase, vamos a estar satisfechos de la temporada que se ha hecho. Eso sí, tenemos 90 minutos para dejarlo todo ahí e irnos con la conciencia tranquila”, asegura Albelda en COPE.

El Atzeneta está a 90 minutos de 2ª BFoto: Golsmedia

Preguntado por la trayectoria hasta el partido final, el ex del Valencia CF lo tiene claro. “Al final el fútbol, estés en la categoría que estés y en el lugar que sea, como entrenador o como jugador, todos son retos. Y cuanto mayor es el reto, más se disfruta. También tiene sus momentos agrios. Pero mucha satisfacción por la experiencia. Empezamos muy mal y vamos a terminar muy bien. Y es algo reconfortante”.

“No tienes la infraestructura de fútbol de élite y eso hace que te involucres más en el club. Si te pones, te pones. No es un tema de dinero, sino de hacer bien un trabajo o al menos intentarlo. Así hemos estado trabajando todo el año y a mí me sirve mucho de aprendizaje, de gestión. Es muy diferente ser jugador, donde tienes a tu manada alrededor… a ser el que tiene que gestionar toda esa manada. Es muy difícil y cada día intentas aprender”.

El equipo eliminó al Alzira en semifinales

No ha sido un camino fácil. Primera experiencia en los banquillos, el cambio de jugador a entrenador. Decisiones difíciles y momentos complicados durante todo un año que ha tenido un desenlace final feliz “Lo más difícil no fue gestionar convocatorias o suplencias. Hace poco que me retiré, en 2013 y entiendo todos los comportamientos: cuando uno no es titular, cuando lo cambias, un suplente, un no convocado… Pero lo más difícil fue, ya con la Liga empezada, tener que dar tres o cuatro bajas para cambiar jugadores. Gestionar eso, ponerte en su piel. Cómo se puede arreglar, el tema económico… eso muy de lo más difícil pero recibí mucho apoyo del club para no dejar tirados a aquellos jugadores que se les dio la baja. Llegar a buenos acuerdos para las dos partes para que tuvieran un colchón para buscarse otro equipo”, reconoce Albelda.

Ganar a la UD Alzira en semifinales fue la confirmación del trabajo bien hecho. Tanto del cuerpo técnico, como de un vestuario con ganas de lograr cosas importantes. “La plantilla es potente, de Tercera División. No la favorita para ascender pero sí preparada para estar en promoción. Cuando has pasado momentos malos, la gente disfruta mucho con un logro así. No has ascendido pero sí ha servido para reivindicarse muchos jugadores a nivel deportivo. Es muy bonito”.

Por último, David Albelda nos cuenta cuál es el mensaje que mandará a sus jugadores, en las horas previas al partido más importante de la temporada. “Se trata de dar normalidad al fútbol. No hay que inventar nada nuevo. No tener ataques de entrenador. El mensaje es fácil: disfrutar, que nadie les ha regalado nada, darles confianza… Nada que perder y mucho que ganar. Es una final contra un histórico, el CD Alcoyano. El favorito y que así lo ha demostrado. A un partido le podemos hacer daño, le podemos ganar. Hay que tener confianza”.