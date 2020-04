El mejor golpe de Bruno: “Hay mucha gente muriendo para que me preocupe mi futuro”

El Levante UD intentó hasta el último minuto de aquella jornada final del mercado de fichajes que Bruno González firmara más allá del 30 de junio. Pero el canario rechazó los dos años extra que le ofreció Quico Catalán y selló su contrato solo hasta final de temporada. Ahora que la fecha de vuelta es una incógnita, el futuro de Bruno está por resolver para saber si jugará más allá del 30 de junio. Sin embargo, para el canario no es la prioridad.

“Me preocupa lo que pase con LaLiga porque cuando volvamos significará que todo ha mejorado mas allá de si yo termino contrato. Hay mucha gente muriendo para que ahora a mí me preocupe si yo termino mi contrato o no. Yo firmé hasta junio y tiene unos riesgos, unos que controlas y otros que no”, dijo Bruno en una entrevista con el canal oficial del Levante.

“Lo importante ahora es que todo vuelva a la normalidad, que se retome todo porque está todo muy grave con muchas pérdidas”, comentó el defensa canario, que subrayó que sería muy bueno para la economía en general el hecho de que regresara cuanto antes la competición, que fue detenida por la crisis por el coronavirus.

“Ojalá se retome por todo lo que hay en juego en cuanto a la economía del país y mundial y los puestos de trabajo. La gente hable de los futbolistas con los ERTEs pero es una cadena y cuando empiece a solucionarse de arriba hacia abajo volveremos a jugar y ojalá sea cuanto antes”, declaró.

"El contagio nos puede tocar a cualquiera, por mucho que creamos que somos jóvenes y fuertes"

Bruno recalcó que nadie está a salvo de contagiarse del COVID-19. “Nos puede tocar a cualquiera incluido a nosotros por mucho que creamos que somos jóvenes y fuertes porque no lo saben los expertos que se dedican a eso”, dijo el jugador del Levante, que reconoció que lo que más le cuesta es dormir.

“Me está costando dormir al estar acostumbrado a estar activo todo el día y llegar a la noche cansado. También la fatiga acumulada de los partidos. Me pongo una serie y luego otra, he visto documentales de todo tipo”, afirmó.

El futbolista canario, que llegó al Levante procedente del Getafe en el pasado mercado de invierno, bromeó con la transformación que ha sufrido su casa para poder hacer deporte. “Al final no puedes ni debes salir de casa y me pego un tiro si no puedo hacer deporte. Somos profesionales y trabajamos para que cuando volvamos no nos coja de cero”, subrayó Bruno, que desveló que también le dedica tiempo al boxeo.

“Tengo un saco y aprovecho, aunque más para mí y me sirve para estar un poco aislado de toda la situación y descargar la adrenalina, aunque por mucho que entrenes no es lo mismo que lo que te da competir, pero es una hora menos que estoy pensando en la situación que estamos viviendo”, concluyó.