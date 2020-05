Maxi Gómez: “Queremos volver cuanto antes. El objetivo es estar lo más alto posible, queda mucho por jugar”

El 9 está de vuelta. El pasado 29 de febrero, Maxi Gómez se fracturó el quinto metatarsiano de su pie izquierdo. Fue en Mestalla ante el Betis. Dos días más tarde, pasó por quirófano en el Hospital Quirón de Barcelona para ser intervenido por el Doctor Cugat. Su tiempo de recuperación se estimó en torno a las seis semanas con lo que, como mucho y en la mejor de las previsiones, hubiera llegado para sumar al grupo en las tres-cuatro últimas jornadas del campeonato. El parón por la crisis del coronavirus le ha servido para recuperarse y poner su condición física al 100% y el uruguayo vuelve para sumar sus goles a las once jornadas por disputar. Es la gran noticia del parón para Albert Celades que recupera a su delantero titular.

Maxi y Ferran, dos grandes amigos en el vestuario che

El charrúa se encuentra feliz de trabajar ya con normalidad junto al resto de compañeros “estoy muy contento de volver a entrenar con los compañeros, de dialogar con ellos. Las sensaciones de entrenar con el grupo y el cuerpo técnico fueron muy buenas. Tuvimos mucho diálogo con el doctor, me explicaban el trabajo que tenía que hacer, pero la verdad es que a la hora de masajear no se podía. Hacía cinta en casa, pesas, el trabajo que me mandaban y lo llevaba al día, pero siempre trabajando duro para volver más fuerte que nunca y ayudar al equipo, que es fundamental”.

El 9 confiesa el deseo de todo el grupo de que la competición vuelva cuanto porque se les está haciendo muy largo este periodo sin la pelota “queremos jugar lo antes posible, estar dos meses sin jugar ni tener un partido cuesta. A la hora de entrenar y la motivación cuesta un poco, pero ahora se viene LaLiga que es lo más lindo”.

Celades recupera a su nueve

Y tiene claro que con once partidos por disputar y a cuatro puntos de los puestos Champions, el Valencia CF debe aspirar al máximo objetivo que el volver a estar en la máxima competición continental “un club como el Valencia CF, por la afición que tiene y por cómo es el club, aspira a estar ahí arriba y lo vamos a conseguir, paso a paso, siempre partido a partido. Ojalá lleguemos lo más arriba posible, que es lo que queremos. Queda mucho por jugar”.

Es el máximo goleador del equipo con 10 tantos junto a Dani Parejo, y está con muchas ganas de seguir aportando al equipo “uno siempre quiere hacer goles, a veces llegan, otras no, pero siempre el sacrificio y la humildad en el trabajo tienen que estar. Estoy muy cómodo en eso, si no hago goles ayudo al equipo a correr, que es fundamental, pero siempre pensando en ayudar al equipo a que aspire por lo más alto. Veo con mucha fuerza al equipo, hablamos mucho en el grupo de WhatsApp que tenemos, la verdad es que está muy fuerte y queremos que empiece ya LaLiga para afrontar los partidos que quedan y acabar lo más arriba posible”.

Maxi es consciente de lo mucho que los jugadores van a echar de menos a la afición en Mestalla “a la afición del Valencia CF la viví cuando venía con el Celta. Es muy dura, transmite muchas cosas, son el jugador número 12 y da mucha fuerza desde fuera cuando el equipo pasa por momentos malos en los partidos en los que la afición empieza a cantar y a motivar a todos. La verdad es que nos da mucha fuerza y siempre vamos a estar juntos en todos los sentidos, sea ahora, después o cuando sea”.