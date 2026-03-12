Mathew Ryan se agiganta en la portería del Levante UD y se sincera: "Hay una sensación de que lo podemos conseguir"

Mathew Ryan, portero del Levante UD, vive un momento dulce. El guardameta australiano, que llegó con la temporada ya iniciada, se ha consolidado como una pieza fundamental para el equipo gracias a sus decisivas actuaciones. Él mismo ha reconocido en una entrevista en Deportes COPE Valencia estar en su mejor forma: "Estoy de acuerdo, tengo esas sensaciones". Asegura que intenta utilizar toda su "experiencia en los niveles más altos para ayudar al equipo a conseguir los objetivos".

Clave en la lucha por la permanencia

A falta de once jornadas para el final de La Liga, el Levante UD se encuentra inmerso en la lucha por la salvación. A pesar de la complicada posición en la tabla, a cuatro puntos del objetivo, Ryan transmite confianza y ambición. El portero insiste en la importancia de la mentalidad del grupo para lograr la permanencia.

Para mí es un fallo si alguien no piensa en conseguir los objetivos" Ryan Portero del Levante UD

El guardameta recalca que en el vestuario granota todos están "animados" y con la "sensación" de que lo pueden conseguir. "Para mí es un fallo si alguien no piensa en conseguir los objetivos". Para Ryan, la clave es no dudar: "Nunca he conocido a nadie en mi vida que consiga algo si no cree en sí mismo para hacerlo".

Un líder con experiencia

Con una dilatada trayectoria que incluye clubes como el Valencia CF, Arsenal, Real Sociedad o Brighton, Ryan ha aportado un poso de experiencia al equipo. Se define como un jugador al que le gusta comunicarse para ayudar al equipo y asume un rol de líder. "Siempre la comunicación, en mi opinión, ha sido importante para que la pelota se quede lo más lejos de la portería posible", explica sobre su manera de entender el juego.

Este liderazgo también se extiende a la gestión del vestuario. Respecto a la situación de compañeros como Etta, cuya participación ha disminuido, Ryan muestra su apoyo: "Estamos aquí para apoyarle, es uno de los nuestros". Confía en la gestión del entrenador y en la responsabilidad de cada jugador para estar "preparado para aprovechar sus oportunidades".

Nunca he conocido a nadie en mi vida conseguir algo si no se crea en su mismo en hacer" Ryan Portero del Levante UD

El futuro y el sueño del Mundial

Once años después de su primera etapa en la ciudad, el portero australiano se siente "muy a gusto" en su regreso a València y en el Levante UD. Aunque su contrato finaliza esta temporada con una opción de renovación, prefiere centrarse en el presente: "No estoy pensando mucho en el futuro, es un error. Lo que hago ahora va a influir en el futuro".

Con 101 internacionalidades a sus espaldas, otro gran objetivo aparece en su horizonte: el que sería su cuarto Mundial. A pesar de su exitosa carrera, mantiene el hambre de competir: "Quiero seguir creando recuerdos a través del éxito". Pero ahora, su mente está fija en un objetivo más inmediato: "Estoy fijado ahora mismo en lo de mantener esta permanencia".