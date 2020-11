Martín Queralt: "Creo que vamos a reunir el cinco por ciento de las acciones"

¿Cómo te encuentras?

Estoy expectante. Muy agradecido a la gente porque me siento muy querido por la gente y luego porque he visto un movimiento muy fuerte de unidad que desearía que se mantuviera para siempre y que cuando se habla del Valencia CF todos se pusieran en pie y todos fueran a un tiempo.

Lo que yo he hecho es un ejemplo de lo que no se debe hacer. He chocado dos veces con la misma piedra. Yo a mí mismo me lo recrimino, pero al final cuando uno se hace mayor piensa que está obligado a dejar lo que recibió cuando llegó. Y nosotros recibimos un club que nos ha hecho muy felices, siempre ha sido una luz polar que nos ha guiado. Y por eso he dado el paso.

"No queremos ser consejeros, queremos dejarles a nuestros nietos las alegrías que nos ha dado el Valencia CF"

¿Es viable que Lim se vaya?

No lo sé si es posible. Nosotros les hemos pedido una entrevista hace una semana y no hemos tenido respuesta por su parte. Yo no soy nadie, es el Valencia el que está por encima de todo. Es el valencianismo el que se la pide. Yo quiero despersonalizar este proceso. Queremos volver a ver el Valencia CF de hace muchos años. Me alegra que a este movimiento se haya unido tanta gente joven que es la que tiene que gobernar el club. Nosotros no queremos ser presidentes, ni consejeros. Queremos dejarles a nuestros nietos las alegrías que nos ha dado el Valencia CF.

Si ellos no quieren hablar, conocemos bien la posición de las leyes españolas sobre la necesidad de proteger a los socios minoritarios, que tiene unos derechos y los tribunales españoles son muy sensibles. Si nos obligan, tendremos que acudir a los tribunales.

Lo que queremos ver son las operaciones que se han hecho en este tiempo. Entonces se podrá decir cuánto valen las acciones y se podría hacer una oferta de compra.

Bankia y Caixabank son sensibles a los ciudadanos que viven aquí, muchos de ellos son socios del Valencia CF y son los clientes naturales de los bancos.

Con Meriton siempre me ha llamado la atención una cosa. Es el hecho de que no hayan reparado en tener una buena relación con la afición. Han tenido actuaciones que han sido un desprecio y a mí eso me ha indignado. Si invierto en pianistas no puedo decir que el piano es un instrumento pasado de moda. Aquí no se ha cuidado al valencianista, ni se le ha tratado con la cortesía debida.

El catedrático de derecho financiero, Juan Martín QueraltFoto: El Mundo

¿Cómo casa que Lim esté preparando la maleta para marcharse y que acabe de comprar 17.000 acciones?

Así refuerza su mayoría accionarial, aunque no la necesita, pero no le viene mal. La impresión es esa, que está preparando la maleta.

Como decía Eduardo Galeano: “yo creí que esto era un juego y una ilusión y resulta que es una mierda de negocio”. Yo creo que lo que está pensando no es vender las acciones a los valencianistas, si no que ya hay muchos fondos de inversión que se van pasando la pelota unos a otros. A lo mejor las cosas van por ahí.

¿Cuál es la importancia de la ATE y el papel del Govern?

No soy quién para decir que ha de hacer el gobierno valenciano, pero seguro que harán lo que tienen que hacer que es aplicar el derecho. No queremos un trato de favor.

En cuanto a la ATE, el Valencia CF ni ha hecho nada ni ha dado solución. El 20 de mayo está ahí y no sé lo que pasará, ni lo que harán el Ayuntamiento y la Generalitat. Yo soy ciudadano de un estado de derecho.

El lunes tenemos una reunión con el pequeño accionista en la que deben decidir qué van a hacer en este proceso. A mí no me han dicho nada.

Importancia de reunir el 5%

Daría un gran poder a este movimiento. Ellos no han abierto puertas a otros inversores, porque se han dado cuenta de que lo que tienen en las manos es muy grande y lo quieren para ellos en exclusiva. Cuanto mayor sea la mayoría, menor es la minoría. Tengo la ilusión de que podremos llegar a ese cinco por ciento. He tenido muchas llamadas, como las de Javier Boix, José García Roig, Jaime Molina, Pedro Cortés... A mí no me gusta pedir, pero por el Valencia CF seré capaz hasta de pedir. Creo que si llamamos a Manuel Llorente, nos las delegará y que vamos a llegar a ese cinco por ciento.

No es un problema de personas, sino de la concepción de una institución muy querida en Valencia.

¿Habría sido mejor que el club fuera a concurso de acreedores?

No me habría gustado, porque sería una mancha. Reconozco que con su llegada se salvó una situación difícil. Todo lo que ha venido después ni lo agradezco, ni lo valoro. La final de Sevilla marca el distanciamiento y que estos señores no se sumaran a ese festejo popular nunca lo entendí y me hizo tomar mi decisión acerca de ellos.