Marcelino: “Volvería al Valencia CF. Fue un proceso inacabado. Iría seguro”

¿Volvería al Valencia CF?

“La situación que nosotros vivimos en València es difícil vivirla como cuerpo técnico. Vas a un gran club, porque es así: el Valencia es uno de los grandes de nuestra Liga por trayectoria, capacidad, historia, ciudad, afición, por todo. Y ahí están los hechos que lo demuestran. Venía de dos temporadas quedando 12º. Fuimos capaces, entre todos, de cambiar esa dinámica. Meter al equipo en Champions, repetir, volver. Y el equipo ir en constante crecimiento. Nosotros vivimos allí dos años maravillosos. Y luego se dio una circunstancia para el cuerpo técnico que es difícil que se repita. El cuerpo técnico es un sándwich y nosotros estamos en el medio: por debajo tienes a los futbolistas. Tuvimos la suerte de encontrar y formar un grupo extraordinario. Repito mi agradecimiento hacia ellos. Y por arriba, tienes a los dirigentes. En nuestro caso, se juntó que por encima estaban Mateu y Pablo, dos extraordinarios profesionales y personas con los que había un entendimiento muy grande. Y una plantilla que quería crecer y ganar. Todo eso para un entrenador no es fácil y lo tuvimos allí. El trabajo diario era muy placentero y cuando todos disfrutamos de ese trabajo diario, normalmente, los resultados llegan. ¿Volvería? Pues claro. ¿Fue un proceso inacabado? Totalmente. Y a la vista está del proceso con esa misma plantilla, después de irnos nosotros, no siguió ese camino ascendente. Viví allí dos años maravillosos, con una afición que me aceptó desde el primer día. Creo que las encuestas así lo dicen. Iría seguro. Pero está claro que eso ya se verá”.

Ve similitudes con Javi Gracia

“Yo creo que más o menos es la continuación de lo que a mí me tocó vivir la temporada pasada. En la forma de proceder es muy similar. Yo fue el primero y Javi (Gracia) está en una situación el a que le dicien una cosa y ejecutan otra. Es lógico que se sienta así. Lo manifiesta en las ruedas de prensa. A mí me decían que uno de los motivos de mi destitución podía que ser que yo estaba retando al dueño, cuando nunca lo hice. Hacía valoraciones de cómo era el equipo y de cómo se estaba actuando. Diciendo lo que era mejor para el Valencia, para ese gran club. Para seguir creciendo, para esa gran afición que es lo que se merece: tener un club que esté luchando por la Champions y siendo campeón. Lo que habíamos logrado. En una mesa, cara a cara, es cuando realmente y a través del diálogo es donde se buscan soluciones o si la mentira queda encima de esa mesa, todo es más complicado”.

¿Corre peligro de descenso el Valencia CF?

“No corre peligro de descenso esta temporada”.

¿Le cuesta ver al Valencia CF por televisión?

“No me cuesta. Ha pasado mucho tiempo. Sí que me costaba al principio cuando nos destituyeron. Y digo ‘nos’ porque fue un proceso contra varias personas: un director general, un director deportivo y un entrenador. Cuando no das crédito a una situación sí que te cuesta asimilarlo. Esas primeras tres o cuatro semanas. Soy una persona que mira hacia adelante. El hecho de mirar para atrás es para analizar aquello en lo que me pude equivocar para, en un futuro, no cometer los mismos errores”.