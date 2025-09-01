Locura en la última jornada de mercado para el Levante UD: llegan Etta y Vencedor y se marchan Lozano, Pastor, Paco Cortés y Víctor Fernández

El Levante UD, que este lunes completó el fichaje del delantero Etta Eyong y la cesión del centrocampista Unai Vencedor, ha cerrado un mercado de fichajes con doce incorporaciones y quince salidas para intentar lograr la permanencia en Primera División.

En este último día del mercado, el Levante llegó a un acuerdo con el Villarreal para el traspaso del camerunés Etta Eyong, por una cifra aproximada de 3 millones de euros, y también pactó con el Athletic Club la cesión hasta final de temporada de Unai Vencedor.

En una frenética jornada, el Levante también anunció la rescisión de contrato de Alfonso Pastor, que firmó por el Rio Ave de Portugal, y Sergio Lozano y cedió a Paco Cortés a la Cultural y Deportiva Leonesa y a Víctor Fernández al Valencia Mestalla.

El Levante, además, incorporó durante el verano a Jeremy Toljan, Víctor García, Kerwin Arriaga, Olasagasti y Mathew Ryan y logró las cesiones de Iker Losada (Betis), Alan Matturro (Génova), Matías Moreno (Fiorentina), Koyalipou (Lens) y Manu Sánchez (Celta de Vigo).

En el capitulo de salidas la más destacada fue la del centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili, que se marchó al Sporting de Portugal a cambio de 5,5 millones de euros en una operación que se cerró en el mercado de invierno pero que se hizo efectiva este 1 de julio.

Además, del Levante se marcharon durante el verano Andrés Fernández, Vicente Iborra, Óscar Clemente, Marcos Navarro, Álex Forés, Ángel Algobia, Ignasi Miquel y Manu Sánchez y salieron cedidos Xavi Grande, Edgar Alcañiz y Dani Martín.