Las anécdotas de Pineda y Felman con Maradona

Javi Pineda fue compañero de Diego Armando Maradona en el Sevilla FC. Actualmente, es el segundo entrenador del filial del LevanteUD junto a su amigo Tevenet. En Deportes COPE, hablamos con él para conocer un poco más de la leyenda de Maradona.

Su etapa en el Sevilla FC

“Sí, tuve la gran suerte de vivir una etapa inolvidable para mí. El recuerdo lo tendré siempre en mi corazón. No queda mucho por descubrir la figura deportiva de Diego. El mejor de todos los tiempos. Pero sí resalto la faceta humana que es desconocida por muchísimos. Yo tuve la gran suerte de convivir al lado de él y disfruté de su persona, de su calidad humana y de la grandeza que tenía como ser humano. No os lo podéis ni imaginar”.

Equipo del Sevilla FC con Pineda y Maradona juntos

Anécdotas

“Tengo muchísimos recuerdos maravillosos, muchas anécdotas y sobre todo, recuerdo la época que fuimos a Argentina. La mini gira que tuvimos allí con él. Era increíble como la gente se volcaba allí con él. A mí se me quedó grabado: íbamos en el autocar, todos sentados. Él iba de pie. Y la gente, se colgaba por fuera en las ventanas. Con el bus a 50-60 kilómetros por hora. Llorando. Tremendo. Pudimos disfrutar todos mis compañeros de aquella época”.

El día que le pidió lanzar una falta a Maradona

“Recuerdo un partido en el Pizjuán, una falta al borde del área y me acerco y le pregunto: ‘Diego, le pegas tú o le pego yo’. ¿Cómo? Respondió. ‘No, no. Pégale tú’, le dije. Era muy atrevido yo”.

Le enseñó sus trucos

“Los jueguitos, como ellos le llamaban. Hacíamos muchísimos. Recuerdo una anécdota en el túnel del Bernabéu, justo antes de salir a jugar. Hacíamos aquella que ahora hace todo el mundo: la patadita a la pelota y pasar la pelota por encima (la vuelta al mundo) sin que caiga. Y estaba yo con Marcos, haciéndola y se quedó mirando y me preguntó cómo se hacía eso. Se lo expliqué y te puedo jurar que empezó a darle lo menos 15 seguidas. Una, otra, otra… nos miramos Marcos y yo y dijimos: ‘vete a tomar por culo’”.

Su generosidad

“Tú llegabas y decías: qué chulo el reloj. Y él te decía que te lo quedaras. Hacía igual con los coches. Era tremendo: te daba todo. Era una persona que la cantidad de millones y millones que ha generado, no era consciente de lo que tenía. Vivía feliz con su familia y era feliz viendo felices a los demás”.

Su llegada al club

“Cuando iba a firmar Maradona en el Sevilla, nos cogió Bilardo, el entrenador, y nos dijo: va a venir Maradona para firmar. Quiero que entendáis una cosa, está Maradona y estamos nosotros. Si Maradona quiere venir a cenar, que venga. Que quiere venir a entrenar, que venga. Que no quiere venir, que no venga. ¿Lo entendéis? Perfecto. Levantó mucho entusiasmo en Sevilla. Hizo el club 15.000 socios nuevos. Nosotros íbamos a los sitios: dejábamos que saliera él, todo el mundo se acercaba a él y nosotros salíamos por otro lado para llegar al hotel o a donde fuésemos. Era el centro de atención, no era otro”.

Argentina 5-Hungría 1- 1977. Felman

También hablamos con Darío Felman. Se da la casualidad que, el día que debutaba Maradona con la selección argentina (frente a Hungría en 1977) también se estrenaba con la albiceleste Darío Felman, histórico jugador del Valencia CF. Con Felman repasamos cómo se está viviendo en Argentina las últimas horas.

Cómo era Maradona

“Recordar hoy a Diego como jugador, como persona. No sé. Era el último mito que nos quedaba vivo. Murió varias veces y resucitó. Hablar del mejor, de un marciano. Nació haciendo jueguitos antes de los partidos de los profesionales en Argentinos Juniors. Si le tirabas una lavadora igual te hacía los jueguitos porque tenía una sensibilidad en el pie de otro planeta. Un chico de 13-14 años”.

Su debut con Argentina juntos

“Recuerdo que la selección era un avión, un vendaval de jugar bien al fútbol y 40.000 personas se pusieron a cantar: ‘Diego, Diego…’. Y el flaco Menotti con su experiencia, su inteligencia, su criterio le dijo: ‘vamos Diego, calentá’. Y al rato me dice: ‘vamos Darío, caliente’. Y detrás de este digo, se me caían los pantalones viéndolo como disfrutaba ahí dentro, con el olor a césped, jugando para la gente”.

Así está Argentina

“Hasta las calles van a extrañar a Diego. Están tristes las calles, hay un desfile interminable en la Casa Rosada. Se han olvidado de la pandemia, del coronavirus… han ido a despedir a su máximo ídolo. Hizo de generaciones una forma de sentir y vivir el fútbol y que hoy está cosechando todo lo que sembró. Seguro que lo está disfrutando con su padre. Es el único vivo mártir que teníamos. Y jugando al fútbol. Tremendo”.