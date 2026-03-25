Kiat Lim se va de València con una urgencia: fichar a un director deportivo

Kiat Lim ha abandonado ya la ciudad. El presidente del Valencia CF llegó el pasado lunes y se ha marchado en la mañana de hoy tras un largo paseo por el Nou Mestalla. Kiat Lim invirtió el día de ayer en la Ciudad Deportiva de Paterna, en la que estuvo reunido con Ron Gourlay y Carlos Corberán durante horas. El objetivo principal del encuentro, tal y como anunciamos en COPE: acelerar la contratación de un director deportivo.

En su última comparecencia pública, Gourlay aseguró que firmaría un profesional conocedor del mercado español en los siguientes 30-60 días. Es un plazo que ya ha pasado. El mercado de verano se acerca y, con ello, la necesidad de contar con ese director deportivo. Una contratación que ha asumido en primera persona el propio CEO de Fútbol, que es quien está analizando los posibles candidatos. Como no podía ser de otra forma, el encuentro se utilizó también para hablar de la planificación deportiva de la próxima temporada, todo bajo la supervisión de Carlos Corberán, piedra angular del proyecto valencianista .

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Renovaciones, fichajes, salidas

El Valencia CF, como le sucediera el pasado verano, corre el riesgo de volver a llegar tarde. De hecho, ya lo está haciendo. El director deportivo tendría que estar trabajando desde hace mucho tiempo. Hay faena por hacer. Jugadores que acaban contrato (Dimitrievski, Cömert, Thierry , Unai Núñez , Lucas Beltrán, Ramazani...) son casos que están en el aire y que el club debe abordar. Porque la cuestión no es tanto, valorar el rendimiento que han dado... como el hecho de saber (a través del criterio de un director deportivo) si en el mercado contemplan alguna posibilidad mejor a la que ya tienen. Y eso, tiene que ser ya. El caso Guido es diferente. Desde su contratación, el Valencia CF sabe que, a poco que diera el rendimiento esperado, era un jugador a fichar. De hecho, el club hizo una apuesta económica importante en el mercado de invierno para que Guido se desvinculara del West Ham y no tener que negociar con terceros. Gourlay ha estado encima del futbolista y Corberán está deseoso de poder contar con él la próxima temporada.

Kiat Lim visita las obras del Nou Mestalla

Antes de dejar la ciudad, Kiat Lim ha vuelto a pasar por las obras del Nou Mestalla, cuya finalización está prevista para el verano de 2027. Según fuentes cercanas, el avance de las mismas va por delante de las fechas previstas en el cronograma entregado a las instituciones. El presidente volvió a enfatizar la importancia del nuevo estadio en su proyecto para el club: " Nos permitirá convertirnos en un Club más competitivo, sostenible y ambicioso”.

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angulo, destituido