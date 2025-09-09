Kameron Taylor: "Pedro Martínez no está haciendo correr tanto que voy a llegar al inicio de temporada en la mejor forma de mi vida"

Kameron Taylor ha sido el primer jugador presentado de forma oficial en el Roig Arena. No es casualidad. El alero llega procedente de Unicaja Málaga, donde ha sido pieza clave de cuatro títulos conseguidos por los andaluces, y promete ser uno de los líderes del Valencia Basket 25/26. "Dar las gracias a Valencia Basket y a la organización por traerme. Estoy muy emocionado de estar aquí. Siento que tenemos un equipo muy ambicioso, un gran entrenador. La mentalidad de todos es ganar y eso es lo que esperamos hacer esta temporada: ganar partidos", empezó el norteamericano.

El de Maryland tiene claro lo que puede aportarle al equipo. "Creo que daré energía, puedo hacer un poco de todo y ayudar al equipo en lo que necesita en cada momento, en defensa, en el rebote, como hice en Unicaja. Estoy creciendo cada día y puedo seguir mejorando, ayudando al equipo de la mejor manera posible", aclaró Taylor.

VBC Kameron Taylor, una de las nuevas estrellas taronja

¿Le estimula especialmente el Roig Arena? "He visto el pabellón y es precioso, pero mi motivación viene más de mi ambición de ser cada día mejor jugador de baloncesto. Todo lo demás, es un bonus y un añadido. Desde el primer momento he notado que estamos construyendo para hacer algo bueno. Afrontar ACB y Euroliga es duro, pero el equipo está preparado y tengo ambición de afrontar este reto. Para afrontar el reto lo primero es cuidar el cuerpo y la mente", argumentó.

Sobre sus primeros días bajo las órdenes de Pedro Martínez bromeó. "El nivel de entrenamiento es exigente y muy duro. Nos está haciendo correr tanto que voy a estar en la mejor forma física de mi vida para empezar la temporada. Pedro no es un entrenador con el que necesites hablar mucho si entiendes lo que necesitas de ti. Es sencillo, porque si le das todo lo que necesita te va a mantener. Si no, pondrá a otro. Por mi forma de entender el juego, me resulta muy sencillo porque es algo que hago de forma natural", explicó el MVP de la Supercopa.

Precisamente ese primer título oficial del curso ha sido tema en la presentación. Esa semifinal ante Unicaja Málaga, su anterior equipo, será especial. "Mi etapa con el Unicaja fue exitosa, ganamos mucho y, cuando entre en el pabellón, tendré emociones y recuerdos. Pero es un nuevo capítulo. Cuando la pelota esté en el aire, me centraré en cómo hacer lo mejor posible para el Valencia Basket", dejó claro.

Serio, natural, cercano, Kameron Taylor está feliz con el paso dado. "Estamos muy a gusto en Valencia. Ya he probado la paella aquí, he estado en varios restaurantes de la ciudad, he visitado la playa", contó una de las estrellas taronja.