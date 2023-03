Juan Sánchez: "El que no tenga miedo al descenso es porque no es realista"

Juan Sánchez ha sido protagonista hoy en Deportes COPE Valencia para analizar la actualidad del Valencia CF cuando ocupa la penúltima plaza de la clasificación de LaLiga. El Romario de Aldaia conoce bien a Rubén Baraja, con el que coincidió sobre el verde entre 2000 y 2004, con tres títulos conquistados. Sánchez sumó 52 goles con la camiseta valencianista.

Su amistad con Baraja

Estuve 4 años jugando con él y tengo muy buena relación. Como todo el mundo, estoy deseando que haga un buen trabajo y salve la situación del Valencia CF.

¿Qué le parece el fichaje de Baraja para el banquillo?

Cuando salió la noticia, una semana atrás había estado con él y no sabía nada, o no me comentó nada. Había estado en contacto con clubes de Segunda pero no había podido encontrar para entrenar. Contento por él y por Marchena, siempre los he considerado grandes profesionales con mucho carácter además de grandes amigos. Es una situación complicada pero están capacitados para sacarla adelante.

Los primeros días de Baraja, su puesta en escena

El partido con el Getafe apenas tuvieron días para entrenar. El día de la Real es el partido que mas me gustó, el VCF estuvo muy bien y la afición ayudó mucho. Va a ser fundamental Mestalla, tiene que ganar muchos partidos ahí para salir de abajo. Cuando llegó Baraja como jugador vi tanta personalidad que creo que ahora lo va a mostrar en el vestuario. No tengo duda de que va a transmitir esa energía y lo que supone vestir la camiseta del Valencia CF, que se vea un equipo aguerrido y junto, que se esté viendo. Hay tiempo, hay que sacar resultados pero veo a Baraja capacitado.

Juan Sánchez conoce bien a BarajaFoto: Pinterest





¿Tiene miedo al descenso?

El que no tenga miedo es porque no es realista. Todos suman, todos los equipos. En LaLiga es muy complicado ganar partidos. Hay que ganar partidos y todos los rivales se la juegan. Incluso Osasuna que aparece que este pensando en la final de Copa y ayer hizo un partidazo aunque no ganó… Hay que sacar puntos donde sea. Claro que hay problemas en la gestión a nivel económico y deportivo. Hay que centrarse en ayudar al equipo en la posición. que cada uno pueda.





No acostumbrado al barro

El equipo cuanto antes alga de ahí y no entres en las últimas seis jornadas con el agua al cuello, mejor. Es una plantilla muy joven, hace meses a ningún jugador se le podía ocurrir estar en esta situación. Los equipos de la zona de abajo están acostumbrados… El VCF no, y los jugadores tampoco. Mestalla va a ser fundamental para sacar puntos y salir de ahí

¿Cuánto es necesario ganar en Mestalla para no fiarlo todo a fuera?

Todo el mundo dice que los 40 es el límite, pero crees que van a fallar y todos suman. Cuantos más puedan ganar en casa, mejor. Fuera cuesta mucho, todos se juega la vida. El ambiente en Mestalla el día de la Real fue espectacular. El Pipo transmite mucho también cuando juegan en casa.

¿Le habría animado a Baraja a coger el VCF si le hubiera preguntado?

Sí, sin ninguna duda. Tanto Pipo como a mis amigos entrenadores, entrenar al VCF es una oportunidad única, esté en la situación que esté.