José Pérez: "El sábado se verá la impotencia que siente el valencianismo"

José Pérez, presidente de Libertad VCF, plataforma de oposición a Peter Lim, se ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Valencia en la previa de la manifestación del próximo sábado 11 de febrero en Mestalla.

Sensaciones de cara a la protesta

En el cuerpo nervios, como en las manifestaciones precedentes. Los inputs buenísimos, si nos atenemos a mensajes, llamadas y manifestaciones públicas de aficionados y peñas. Creo que va a tener mucho seguimiento y va a ser una reivindicación del pueblo valencianista. Que ya esta bien que acaben con nuestro club, se va por el sumidero sin poder hacer nada. Esa impotencia saltará a la calle.

Qué se pide en la protesta

Queremos que quede claro y aparece en el pancartado porque tenemos experiencia del aparato mediático de Layhoon. No queremos que retuerzan la manifestación diciendo que nos quejamos por haber sido eliminados de Copa o porque Gattuso se haya ido. Lo que pedimos es que Lim reconozca que se ha equivocado y que ha sido un desaste su llegada a Valencia. Ha estado arruinando cualquier faceta del Valencia CF SAD. La única solución es que se busca una salida hablada para que desinvierta y deje de ser el máximo accionista del club.

La entrada a Mestalla en el minuto 19

No hay ninguna duda. Huelga decir que no es más valencianista el que se quede fuera, ni el que entre desde el principio, ni siquiera es menos el que no venga a protestar porque crea que es una cuestión económica y nada tiene que decir la afición. Esto no va de ser más o menos valencianista. No hay buenos ni malos valencianistas. Cada uno entiende lo que tiene que hacer según sus circunstancias. Meriton sabe que una de sus estrategias es buscar la división. Nada de lo que sale de Libertad VCF son calentones sin reflexionar. A veces acertamos y a veces nos equivocamos. Conocemos cómo se maneja el mundo mediático en el fútbol y cómo se pervierten los mensajes. Si nosotros la manifestación la circunscribimos a fuera del partido, para los medios nacionales e internacionales y las TV con derechos será muy fácil acallar la propuesta mostrando los 90 minutos de partido. Para evitar eso, es esencial que nos quedemos fuera y mostremos la anormalidad que deviene del desinterés en la gestión. Hablamos de 19, 20 minutos, no de la totalidad porque sabemos de la importancia de los puntos. Se han jugado más de 2.000 minutos en Mestalla con los resultados que ya sabemos. Es vergonzante que nos quieran culpar de eso por poner en jaque los tres puntos ante el Athletic.

¿Cree que acabar el Nou Mestalla facilitaría la venta del club y tiene información al respecto?

La información que tenemos todos son los hechos. La realidad es la mentira como moneda de cambio, alargar los procesos, ningún interés en ocho años… Seguir alargando esta mentira… Seguir intentando negociar con ellos y pensar que van a hacer un estadio digno es engañarnos.

¿Lim vendería con un descenso a Segunda?

Creo que si desciende, el riesgo de continuidad de la SAD es mayor todavía que el que ya tiene. El ejemplo es el pago de las nóminas. Estamos teniendo problemas para pagar las nóminas de los jugadores. En cuanto haya un impago, LaLiga desciende directamente a Segunda B. El descenso haría la realidad más dramática. El proceso de recuperación del VCF con un proyecto de democratización se iniciará cuando las administraciones se ocupen del problema que tenemos aquí y empiecen a abrir vías de negociación con Lim para negociar su reducción accionarial. Que le digan que el interés es que desinvierta en el Valencia CF.