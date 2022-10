Posible MVP del mes de octubre

La verdad es que estoy muy contento, creo que el equipo está en una muy buena dinámica ahora y gracias a ello puede ser que esté nominado. Me avisaron y se le dije a mi familia, así a ver si tengo bastantes votos. Tengo muy buena relación en el vestuario, no sólo con Pepelu sino con todos los compañeros. Creo que hay un grupo humano espectacular y ahí es por donde se empieza para conseguir los objetivos.

Su inicio de Liga: dos goles y dos asistencias

Al final vine con el objetivo de acumular minutos, el año pasado no tuve esa suerte, aunque hice buenos números, y está saliendo todo bien. Nos costó un poco al principio, porque al final el equipo baja de Primera a Segunda y necesitamos tiempo para para conocernos entre todos los compañeros y creo que ahora estamos en un buen momento en el que en el que estamos empezando a arrancar y la verdad que estamos muy contentos.

Su discreto paso por Oviedo el curso pasado

Hay que preguntarle al entrenador por qué pensaba así o por qué tenía esa idea. Yo intenté hacer todo lo posible por ayudar mucho más al equipo, pero me fui satisfecho porque entrené todos los días siendo profesional, ayudando a mis compañeros cuando me tocaba y cuando no me tocaba y la verdad que estoy teniendo esta suerte ahora de poder ayudar muchísimo más al equipo dentro del campo y ya te digo que estoy muy feliz.

Su futuro en junio de 2023

Es una cesión pura y dura. Depende de cómo se dé este año, pues al final se podría negociar como hacen todos los jugadores y todos los clubes cuando ceden a un jugador.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Su etapa en el Rayo Vallecano

Era joven, sigo siendo joven y pienso que me hacía mucha falta seguir madurando personalmente y profesionalmente y creo que ese punto de madurarlo lo estoy consiguiendo ahora. Es verdad que me queda muchísimo que mejorar. Soy muy autocrítico conmigo mismo y autoexigente. Creo que debo mejorar en hacer goles, no soy ambicioso en eso y pienso que es lo que más valor tiene en el fútbol. Ahora trabajo defensivamente mucho más, en lo físico tienes que dar un paso adelante porque de lo contrario no se puede jugar ni en Primera ni en Segunda.

El verano entre Oviedo y València

No pasé pruebas médicas con el Real Oviedo ni nada, pero estábamos allí porque se podía volver a dar una cesión más este año allí, pero al final no se dio y apareció esta opción con Felipe, que lo tuve en el Rayo y fue quien me hizo mi primer contrato profesional. En cuanto se me dio esta opción y vi que no avanzaba lo de Oviedo y Rayo para mí fue muy buena opción venir aquí.

La salida de Nafti y la llegada de Calleja

Todo el mundo sabe cómo es el fútbol, los primeros en caer siempre son los entrenadores pero es verdad que nosotros también tenemos nuestra parte de culpa. No estábamos dando un paso adelante a la hora de jugar que creo que es lo que tenemos que hacer teniendo la plantilla que tenemos. El principio de temporada nos costó mucho, ahora ya llevamos más tiempo entrenando y acumulando partidos juntos y hay que tener paciencia porque nos queda mucho por delante y siento que nos queda muchísimo por mejorar. Vamos a estar siempre ahí peleando para conseguir el objetivo.

Iborra felicita a Montiel





¿Es obligatorio el ascenso?

Yo sinceramente pienso que tenemos la mejor plantilla de Segunda División pero son muchos equipos los que planifican ascender o por lo menos entrar en playoffs y son muchos los que se llevan el batacazo. La Segunda es tan competitiva y tan complicada que nunca sabes. Tenemos plantilla más que de sobra para cumplir los objetivos pero al final cada fin de semana te pones a jugar contra otro que quiere conseguir el mismo objetivo que tú y que a veces van a ser mejores. Estamos mentalizados y queremos cumplir el objetivo de ascender a Primera División, que al final es donde todos pensamos que tiene que estar el Levante UD.

La idea de Javi Calleja

El míster tiene una idea más clara de jugar, quiere que tengamos una identidad, que seamos los que llevemos el peso del partido y yo creo que eso va a ser muy importante para nosotros. Felipe ya nos dio mucha moral, nos hizo despejar un poco la cabeza, quitarnos esa presión y que pudiéramos disfrutar dentro del campo que era lo que yo pienso que necesitábamos todos nosotros. Creo que en la primera parte contra el Mirandés lo conseguimos y el otro día en Ibiza el partidazo que hizo el equipo con uno menos pienso que es lo que nos hacía falta para ir enganchando victorias consecutivas.

¿Qué jugador le ha sorprendido más de la plantilla del Levante UD?

A De Frutos ya le conocía y te diría por mi gusto de jugador que es Campaña, que por circunstancias está en Segunda. Está teniendo mala suerte con las lesiones pero es un jugador de primer nivel, de Primera División. Tengo muchísimas ganas de jugar con él. Ya tuve la suerte de jugar algún partido con él ahora y siento que tenemos buena conexión dentro y fuera del campo. Me entiendo bien con él, tenemos el mismo gusto en cuanto al fútbol y pienso que eso es muy bueno.

Joni lleva dos goles y dos asistencias esta temporada