Jean Montero: "¿Lo que nos queda de Euroliga? Mantener los pies en la tierra y seguir con el cuchillo en la mano"

Jean Montero: "¿Lo que nos queda de Euroliga? Con los pies en el suelo y el cuchillo en la mano"

Cuando este martes, en el ecuador del tercer cuarto, Valencia Basket perdía 61-75 ante el Olimpia Milano, hacía falta un volantazo. El Roig Arena había vivido hasta entonces, un choque vital, con cierta confianza, con cierta tranquilidad, pensando que era una victoria que no se iba a escapar. Error. Los italianos, con mucho talento en sus filas, estaban sueltos, confiados y habían abierto brecha... hasta que Jean Montero dijo basta. Pulsó el botón y enchufó, primero a su equipo, después a su afición. Catorce de sus 25 puntos llegaron en este tercer acto. Del menos catorce al 78-81 con el que exhausto se fue al banquillo. Ya era otro partido, otra atmósfera, otro rival.

Jean Montero, buenas tardes, bienvenido a Deportes COPE Valencia. ¿Cómo está?

Primeramente, contento. Creo que todo el que apoya a Valencia Basket, los jugadores, el staff, los fanáticos también, la afición, deberían de estar muy contentos. Hemos logrado algo todos en conjunto, los jugadores están en pista, también la afición que es un extra. Cuando a veces la energía está un poquito baja, la afición te da ese extra. Deberíamos estar muy contentos, pero no ha acabado nada, quedan dos partidos súper importantes. Tenemos que mantener los pies sobre la tierra y, luego, pues seguir con el cuchillo en la mano. Quedan dos finales aún y ya, a sacarlo.

Muchos aficionados en redes decían que no habían podido dormir. ¿Pudo dormir usted?

A mí siempre me cuesta dormir un poquito luego de los partidos. Me tomó un café antes del partido y encima la adrenalina, tampoco te ayuda en nada. Además, soy aficionado del Call of Duty y siempre después de los partidos me conecto con los amigos. Como son seis horas de diferencia, ayer me dormí súper tarde, a las tres y media, cuatro diría.

Es la segunda vez en la historia que Valencia Basket se mete en los play-offs de la Euroliga. ¿Son conscientes de que han hecho historia?

Sí, todos somos conscientes de la magnitud de la victoria del martes y el habernos clasificado a la play-off, algo que en 15 años no se había logrado en el club. Además, la afición está súper contenta con todos nosotros, también nosotros con el trabajo que venimos haciendo. Pero aún todavía no se ha acabado nada, hay que seguir, hay que seguir remando, hay que seguir. Necesitamos que la afición nos siga apoyando y nosotros seguir luchando.

En redes sociales, usted ha lanzado mensajes en los que parecía quejarse de aquellos que dudaban en la derrota. ¿Molestó que un sector de la afición perdiera la confianza en el equipo por alguna derrota?

No, pero es normal. A veces los fanáticos, dudan un poquito cuando ven al grupo que viene de dos o tres derrotas. Es normal, también nosotros tenemos dudas a veces, pero yo soy consciente de que al final nosotros somos hijos de Dios y siempre Dios nos respalda en los buenos momentos, en los malos. Se trabaja para estos momentos. El que hace su trabajo y lo deja todo en manos de Dios, yo creo que tiene que mantenerse tranquilo porque al final las cosas van a salir a su favor.

Eso ocurre en los momentos calientes de los partidos, está en su salsa...

La afición juega un papel fundamental en los partidos de casa, por eso cuando está un poco baja de energía, no es Dios solo que te da ese extra, que es muy necesario siempre. Estamos tratando de luchar de que no sea un partido solo que nos quede aquí, sino que sean cuatro.

¿En esos momentos tensos, qué pasa por su cabeza?

Cuando estamos en una situación un poco incómoda, hay que ponerle carácter, al final es un deporte que hay que disfrutar. Yo salgo ahí a disfrutar y bueno, con carácter. Ahí me sale un poquito el barrio también. Me digo, no hay nada que perder y esa es una frase que siempre la tengo en mi cabeza. No hay nada que perder. Si perdemos, al final es un partido, un juego, un deporte. Si ganamos, nos llevamos la gloria. Siempre trato de mantenerme frío en esos momentos.

La gente disfruta con sus trucos de magia con la pelota, pero ante Olimpia le vieron tirándose al suelo a por balones...

Sí, sí, esos momentos de adrenalina, cuando tú ves la grada que te está apoyando, súper involucrada en el partido y comienzan a chillar, eso te da un extra. Tú te crees Superman y te tiras a por todas las bolas, coges todas las que hay en el aire o muerta por ahí. Son tuyas. Son cosas que debemos de apreciar más, esos pequeños detalles que valen mucho en partidos así.

Ante Olimpia anotó 25 puntos, su cuarta noche en esta Euroliga en veinte o más puntos. ¿Dónde está el techo de Jean Montero?

No me pongo un techo, yo siempre trato de dar lo mejor de mí y seguir adelante. El que se pone un techo es poco ambicioso. Yo soy muy ambicioso, al final el cielo es el límite, como dicen.

A falta de dos jornadas, decía Pedro Martínez que mejor cuartos que sextos y segundos que cuartos...

Exactamente, esperemos que no solo nos quede un partido aquí en la Fonteta, sino que sean cuatro, el del jueves y los tres de playoff...

Está como todos, aún se refiere a la Fonteta...

(Risas) Es lo mismo, al final los partidos de casa son bien importantes y si tenemos ese factor cancha será sumamente importante para nosotros.

¿Qué techo tiene Valencia Basket?

Nosotros al final... nadie nos ha regalado nada hasta ahora. Todo lo que hemos obtenido ha sido por la cojones, como decimos en Dominicana y debemos mantenernos así. Humildes, obviamente, pero teniendo el carácter necesario para creérnoslo y luchar por ello, que es sumamente importante.

El siguiente reto es Panathinaikos. A usted le gustan los desafíos y enfrente tendrá a TJ Shorts o Nunn, entre otros...

Sin miedo, es lo que hay que hacer, darle sin miedo. Son partidos que hay que disfrutar, que hay que luchar y competir. Yo, como buen competidor que soy, ese tipo de partidos, ese tipo de ambientes, a mí me gusta. Me fascinan mucho.

En la Euroliga, ¿quién es el jugador que más difícil se lo ha puesto? ¿O Papi Badio en los entrenamientos?

(Risas) Diría que el más difícil, así como tal, Mike James. Es sumamente incómodo de defender. Alguno se me quedará, pero sí, hay jugadores muy top que son muy rápidos, saben leer mucho la posición del defensor y son sumamente incómodos.

Ustedes con ventaja de campo, ojo...

Sí, somos peligrosos, por eso digo que preferimos que sea, en vez del partido del jueves, que sean algunos más en los play-offs, no dos, sino tres. Eso al final nos puede favorecer a largo plazo. Yo voy fluyendo día a día y ya con feeling de juego, del día, Así voy entrenando el partido y voy fluyendo, no, tengo cosas en la cabeza, sino voy fluyendo y ya.

¿Se imaginaba que fluiría así con el estilo de Pedro Martínez cuando fichó por Valencia Basket?

No, la verdad que no. No creía que me acostumbraría a jugar tan rápido, pero como te dije, soy un competidor. Los retos me fascinan, me gustan mucho las cosas nuevas y demás.

Jean, mucha salud para que le podamos seguir disfrutando mucho tiempo...

Muchas gracias también a ustedes, muchas bendiciones y salud al final. Siempre agradecido con el apoyo que siempre nos brindan a nosotros en cada partido aquí.

Gracias por atendernos y mucha suerte para todo lo que viene.

Muchas gracias.