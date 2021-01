Javi Gracia: “No soy ni positivo, ni negativo con los fichajes, realmente no sé nada”

Parecía que había brotes verdes en las últimas comparecencias de prensa de Javi Gracia respecto a la llegada de posibles refuerzos. Parecía una tregua en el mensaje tras la reunión con el presidente Anil Murthy. Pero los brotes parece que de nuevo se han marchitado y volvemos a un escenario de distancia absoluta entre los dirigentes y el entrenador. Distancia que ahora también marca con el secretario técnico, Miguel Ángel Corona. El técnico navarro asegura no saber nada del mercado.

¿Qué novedades hay respecto al mercado? ¿Hay algún fichaje cercano?

No lo sé. Sobre fichajes poco tengo que decir.

¿Han variado sus prioridades de cara a las necesidades del equipo?

Las prioridades no han variado en absoluto desde el inicio de la temporada. He repetido muchas veces que el club ya sabe desde hace mucho tiempo cuales son las necesidades que yo veo para el equipo. A partir de ahí, no puedo añadir nada más. Trabajo con la plantilla que tengo. Desconozco si cambiará en los próximos días la confección de la misma, por lo tanto, lo que debo hacer es trabajar con lo que tengo.

Jaume volverá a ser titular

¿Está más decepcionado en los últimos días con respecto a la posibilidad de fichar? ¿Ha cambiado su postura tras la reunión con el presidente?

No hay mejor respuesta que decir que no lo sé, porque realmente no lo sé, no tengo novedades. No soy ni positivo, ni negativo, la sensación es esa.

¿El director deportivo tampoco le ha dicho nada del asunto del mercado?

Al director deportivo lo veo todos los días, le transmito las necesidades que tenemos y ellos trabajan el mercado. De momento ya veis que no ha llegado ningún jugador.

Respecto al partido en Valladolid y el temporal “Filomena”. ¿Cuál es la última hora y si cree que se disputará el encuentro en Zorrilla?

No hay novedad sobre la disputa del partido. Creemos que se va a disputar. Hay un cambio y es que se va a viajar el mismo día de partido por consejo de La Liga. No hay más novedades. Veremos cómo evoluciona el tiempo.

¿Se puede hablar de una final para su equipo?

Importancia el partido la tiene toda. La sensación es que jugamos finales todos los días esa es la sensación. En la Copa porque es a partido único y en liga por la necesidad de puntos que tenemos. Ojalá nos sirva de estímulo la victoria en Copa para seguir adelante.

Kangin puede ser titular por las bajas

Kang In. Parece que mejora en sus sensaciones, ¿cree que es el momento de darle continuidad en el once?

Ya dije que estaba contento con Kang In. Es cierto que ha habido algún momento donde no ha jugado porque no estaba disponible. Cuando actúa está haciéndolo bien. Estoy contento por su rendimiento y es cierto que por la sanción de Guedes y la lesión de Kevin hay más oportunidades de jugar. Sé que lo hará bien cuando juegue.

¿Cómo está el vestuario? Dijo el entrenador del Valladolid, Sergio González que el Valencia está dormido, pero que pronto despertará…

El equipo está alegre por ganar y por seguir en la Copa, que nos ilusiona. El equipo mantiene el ánimo muy alto para preparar el siguiente partido. Más que dormidos estamos heridos, estamos sufriendo y luchando ante la adversidad por nuestra situación. Dormidos no porque trabajamos todos los días para salir adelante, con voluntad y con mucho esfuerzo.

Racic

Uros está haciendo un esfuerzo por volver a una dinámica normal pero no me atrevo a decirte que esté 100% y con garantías de jugar un partido completo, no lo sé. Tiene una gran predisposición para jugar y estar disponible y cada día se encuentra mejor. No sé si está para jugar 90 minutos, aunque si hace falta podría hacerlo.

Análisis del Valladolid

Considero al Valladolid un equipo que hace las cosas muy bien con el mismo entrenador desde hace tiempo. Un equipo constante, sólido y bien trabajado. Ha tenido alguna variación táctica de pasar a jugar con un punta en lugar de hacer con dos en el último partido. Un estilo de juego muy marcado y muy reconocido. Exigente. Condiciones climatológicas duras y veremos cómo está el terreno de juego, pero estamos convencidos de que es nuestro partido.

Importancia del partido

Decir que le doy más importancia resta importancia a los que hemos jugado antes y decir que lo preparamos de la misma manera no creo que sea correcto porque el próximo siempre es el más importante. Le damos mucha importancia porque es el siguiente y necesitamos esos puntos porque la situación en la tabla se puede comprometer mucho más.