Javi Gracia: “No estoy de acuerdo que hayamos planteado el partido para no salir a ganar”

Centrales

“Vamos a ver el alcance de la lesión de Hugo. Todo apunta a lesión muscular que le impida estar próximamente. Tenemos a Gabi (Paulista), a Mangala y Diackaby está en un proceso de recuperación y a lo largo de la semana valoraremos si está para el partido. Tenemos bastantes días para el próximo partido, que es lunes. Trabajamos con los jugadores del filial también y sabemos que cuando sea necesario podemos contar con ellos”.

Gracia observa el balón del partido

Kangin

“Estoy contento con Kangin. Está jugando bien, entrenando muy bien. Trato de tomar las decisiones que son mejores para el partido. Si me preguntáis siempre por el que no juega, al final siempre habrá algún motivo. No entrena mal, ni juega mal. Manu viene de hacer un gran partido, Maxi es un jugador importante. No se trata de jugar de inicio, si no de jugar minutos de calidad. Todos están preparados para ayudar al equipo. Kangin también”.

Planteamiento

“El planteamiento era salir a ganar el partido. Íbamos a presionar alto cuando se pudiera pero en otras fases tendríamos que defender en repliegue e intentar ser fuertes cerca de área. Hemos empezado bien, con un buen trabajo defensivo. En la primera parte hemos salido más que en la segunda. Hemos tenido pocas, pero alguna situación de tiro. El rival tenía más posesión, más presencia en campo contrario pero sin ocasiones claras. En la segunda parte no hemos generado lo que queríamos”.

“Entiendo que será tu opinión y la respeto. No sé lo que es la calle. No estoy de acuerdo con lo de que no hemos salido a ganar. Porque esa era nuestra intención. En esas pérdidas de tiempo que comentas, en determinados momentos, el portero da tiempo de recuperación para que los jugadores estuvieran más frescos”.

Racic se lamenta

Kangin sin continuidad

“Entiendo que preguntéis por el que no juega. Es algo habitual. Pero mis decisiones son darles valor a todos los jugadores. Hoy han jugado Manu y Maxi de inicio. La semana pasada me preguntabais por Vallejo. Kangin hace cosas bien pero buscábamos equilibrio. La alineación era en búsqueda de la victoria. El Atlético de Madrid ha salido con dos carrileros. No estoy de acuerdo que hayamos planteado el partido para no salir a ganar”.

¿Era justo el empate?

“Justicia o no, creo que ellos han hecho un gol y han ganado. Merecen ser ganadores. Defensivamente podíamos haber aguantado. Hemos recibido un autogol y podríamos haber sido merecedores de un empate. Pongo en valor el trabajo defensivo del equipo, constante y disciplinado. Nos han faltado opciones de ataque. Todo se resuelve por detalles: la ocasión de Uros (Racic) pudimos hacer gol. Pese a ello, estoy muy contento por el trabajo que ha hecho mi equipo, no con el resultado.

Zona de banquillos en Mestalla

El XI de Simeone

“Intuíamos que podría haber algunos cambios. Dada las bajas que tiene, no acertábamos qué alineación iba a ser pero sí, más o menos, que mantendrían ese dibujo. La presencia de Lodi, no lo venían haciendo”.