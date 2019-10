A intentar pescar en río revuelto

La segunda jornada de la Euroleague depara un choque entre Olympiacos y Valencia Basket (viernes, 20:30 horas en Tiempo de Juego 92.0, cope.es/valencia y app) con un sinfín de aristas, la mayoría de ellas favorables a los intereses del equipo que entrena Jaume Ponsarnau.

Tras la previsible derrota ante el campeón, el CSKA de Moscú, el equipo viaja a Atenas, sin que allí se hayan apagado los rescoldos de la destitución de David Blatt como entrenador y del descenso del club rojiblanco a la segunda división helena por el agrio enfrentamiento que mantuvo la campaña pasada contra la Liga y la Federación de aquel país por lo que se entendía como una persecución arbitral.

Valencia Basket viajará directamente de Atenas a Barcelona para jugar el domingo contra los de Pesic

Los 'taronja' afrontan un 'tour' que les llevará directamente desde la capital griega a Barcelona donde el domingo afrontarán la cuarta jornada de la Liga Endesa. Louis Labeyrie será baja en el cohoque de Euroleague debido a "un problema en el aductor que en principio no es grave" tal y como ha explicado Ponsarnau. Así que el pivote francés ni siquiera está descartado para jugar en el Palau blaugrana.

En cuanto al otro descarte, el técnico de Tàrrega ha preferido no pronunciarse, puesto que tiene un extenso margen. Hasta 40 minutos antes de que arranque el choque no lo ha de hacer público.

El base Guillem Vives también se ha pronunciado en torno a la particular situación por la que pasa Olympiacos. "No me gustaría vivir algo similar. Me parece que competir en dos ligas tan potentes como la ACB y la Euroleague es beneficioso para los jugadores porque te hace estar alerta siempre, independientemente de quien sea el rival"