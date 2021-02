Iborra: “Llegué siendo un niño y el Levante UD me lo ha dado todo”

Cómo va la recuperación de la rodilla

“Va muy bien, la verdad es que las sensaciones son buenísimas, me permite hacer muchas cosas. Hay que tener mucha paciencia y cautela, pero va todo bien. Una lesión de gravedad no había tenido, es difícil no estar tan cerca del equipo pero es lo que hay y a lo que nos exponemos y a tratar de recuperarnos lo mejor posible”.

Iborra se lesionó frente al Betis

Qué siente ante un partido como el de hoy

“Es raro, no sabría decir lo que se siente, nos jugamos ambos estar en unas semifinales de Copa, es algo histórico para ambos clubes y es una lástima tener que perdérmelo “.

Iborra jugando con el Villarreal CF

Explique lo que significa el Levante UD para usted

“Llegué con 15 años al club. Siempre lo he dicho que llegué siendo un adolescente, he podido formarme como jugador y como persona. Los años más importantes de mi crecimiento los he vivido en el Levante y me han ayudado a ser la persona que soy. Deportivamente fue una época muy difícil pero también la más bonita y me van a quedar muchas más cosas por vivir con el club. Independientemente, como sea. Si no es dentro del club, será como aficionado. Es el club de mi corazón, es mi club y guardo un gran recuerdo del club. Mantengo el contacto y les deseo lo mejor”.

Cita histórica para el club

“Desgraciadamente es un club que creo que ha vivido más desengaños que alegrías y ahora está ante una de ellas. La ilusión que se transmite desde el club, desde los aficionados, del equipo… se nota, se siente. Es normal. En una cita como la de hoy. Nosotros estamos igualmente ilusionados, sabemos de la dificultad y veremos a ver qué ocurre”.

¿Ha recibido muchos mensajes de levantinistas?

“Sí, obviamente he hablado con amigos, familiares y demás. El respeto que ellos nos tienen es el mismo que nosotros les tenemos a ellos. Va a ser muy difícil, los dos tenemos la máxima ilusión y ambición por estar en una semifinal histórica para ambos clubes. Pocas veces se ha estado ahí queremos valorar lo que estamos haciendo y la oportunidad para no dejarla escapar”.

¿Presión familiar?

“Alguna charla hemos tenido, es normal y bonito. Que se den momentos bonitos en la historia del Levante, es bonito después de vivir años como los que se han vivido”.

El nuevo estadio, la nueva Ciudad Deportiva

“A mí me ilusiona que el club tiene muchísimo margen de crecimiento. Se están sentando las bases desde años atrás. Estuvo en fase de liquidación y se ha resurgido. Los ascensos, jugar en Europa, el estadio. Lo he visto en fotos y es brutal. Hoy lo veré de cerca. O la Ciudad Deportiva en el lugar en el que está. Lo que significa para el levantinismo y cómo va a quedar. Te ilusiona el presente y sobre todo el futuro del club”.

Iborra celebra un golFoto: Marca

Sentimiento granota

“Llegué siendo un niño, el club me lo ha dado todo. He conseguido jugar en Primera gracias al Levante. He conseguido jugar en Europa gracias al Levante. Digo lo que pienso y lo que siento. No me he tenido que esconder nunca y en los clubes donde he estado me lo han respetado siempre. Porque he tratado de ser un gran profesional. No me han podido achacar que yo diga que soy del Levante. Para mí el Levante es único y es especial. ¿Por qué no lo tengo que decir?”.

Caso Morales

“De lo que no sé no me gusta hablar. No sé lo que el Levante le ofrece o lo que él puede pedir. A partir de ahí, se tienen que entender ellos. Como aficionado, accionista y socio del club me gustaría que un jugador como Morales, que ha dado tanto por el club, que sigue demostrando un gran rendimiento, pues que continúe. A partir de ahí no sé en qué condiciones quiere él o el club. Como aficionado: ojalá que pueda seguir esa vinculación. Por el bien de todos que se llegue a buen puerto, sobre todo por el bien del Levante”.

Morales y Roger

Mensaje de José Campaña al levantinismo y a Iborra

“La recuperación va bastante bien y esta semana, casi, casi caminaré si Dios quiere sin muletas a final de la misma. Es una oportunidad de volver a unas semifinales jugando contra un rival que lo está haciendo muy bien durante la temporada. El Villarreal es un gran equipo y a ver qué pasa. En el Villarreal hay un jugador que seguro le hacía como a mí, mucha ilusión jugar como es Vicente Iborra. Desde aquí le deseo una pronta recuperación y que pronto esté en los terrenos de juego dándonos mucho fútbol y mucha calidad”.

Respuesta a Campaña

“Muy agradecido. Es mutuo y recíproco que un jugador como él esté pronto ayudando al Levante. Que ese binomio Campaña-Levante que tan buenas tardes de fútbol nos han dado, que se siga dando no sólo este año sino más allá”.