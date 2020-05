Helguera a Emery: ‘Cuanto más sale el zorro de la madriguera más se acerca a la peletería’

Iván Helguera (Santander, 1975), llegó al Valencia CF el verano de 2007. Con tres ligas, dos Copas de Europa, una Supercopa europea y una Intercontinental bajo el brazo. Apenas estuvo temporada y media en la entidad de Mestalla, tiempo suficiente para estar a las órdenes de hasta cinco entrenadores distintos. Su fichaje llegó de la mano de Quique Sánchez Flores y tras él, se sucedieron Óscar Fernández, Ronald Koeman, Voro y Unai Emery. Precisamente, el camino que el propio Iván Helguera ha decidido emprender en la actualidad. Por ese motivo, anoche fue entrevistado en El Partidazo de COPE: tras ser presentado como nuevo técnico de Las Rozas CF en la Segunda División B.

Recordando su paso por el Valencia CF, donde disputó un total de 65 partidos oficiales, anotó dos goles y ganó una Copa del Rey, el cántabro reconoció que aquella etapa, fue complicada. “Tuvimos una época en el Valencia CF bastante difícil. Ahí necesitábamos una masterclass de coaching y psicología”, le decía Helguera a Cañizares, con quien coincidió en un su primer año.

Iván Helguera y Unai Emery conversan en PaternaFoto: As

Pero el plato fuerte de la entrevista llegaría minutos más tarde. Cuando Iván Helguera rememoró su segunda temporada en Mestalla, ya con Unai Emery en el banquillo. “Con Emery tuve unas cuantas. Era muy efusivo y nos ponía la pizarra en el vestuario y yo le ponía frases todas las mañanas. Era una época en la que no me llevaba ni convocado. Tenía unas cuantas con él. Yo le ponía todas mañanas frases. Y él entraba y decía: ‘quién coño ha puesto esta frase’”.

"Cuando baje la marea veremos quién se bañaba desnudo" era otra frase que Helguera escribía en la pizarra de Emery

Juanma Castaño no se quiso quedar con la intriga y le preguntó a Helguera qué ponía exactamente en la pizarra para enfadar tanto a Emery. Algo que el ex del Valencia CF, recordaba perfectamente. “Cuanto más sale el zorro de la madriguera más se acerca a la peletería. Esa era una”, aseveró Helguera, provocando la risa generalizada de los contertulios de El Partidazo. “Y entraba Emery y se volvía loco”.

“Acabamos enfrentados. Él sabía que era yo. Porque ya se lo había hecho otras veces. Otra era: ‘cuando baje la marea veremos quién se bañaba desnudo’. Se volvía loco. Una vez ya, me tuve que levantar porque me daba en el hombro. Nos tuvo que separar Marchena. No de pegarnos, pero de estar ahí… Yo le decía: ‘las hago para los chavales, para que se diviertan, disfruten y vean que hay más cosas en la vida al margen del fútbol’. Pero bueno: se volvía loco”, sentenció Helguera en COPE.

Entrenador y jugador tuvieron sus más y sus menosFoto: Superdeporte

Ahora que es entrenador, Iván Helguera asegura que él, reaccionaría de otra manera si alguno de sus jugadores se lo hace a él. “Sinceramente me voy a descojonar. Recordaré aquellos momentos. Los futbolistas somos como somos”.

Aprovechando la coyuntura y el ambiente distendido de la entrevista, Santi Cañizares recordó cómo era otro técnico peculiar del Valencia CF. “Héctor Cúper era un entrenador que no le gustaba que escuchara nadie. Siempre miraba detrás, era muy desconfiado. Y le gustaba mucho la sauna. Y si te pillaba en la sauna, te tenía 30-35 minutos. Y tú, descompuesto ya, le dabas la razón a todo. ¡Para no morir!”, recordó la leyenda valencianista entre las risas de los allí presentes.