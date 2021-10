Hasta el colista toma la Fonteta

Un drama. Los partidos de Valencia Basket en la Fonteta no se pueden describir de otra manera. Había ganado Baskonia, el Real Madrid, UCAM de Murcia y, desde hoy, también el colosta de la competición, el Coosur Betis que había perdido consecutivamente sus seis anteriores partidos.

Los motivos son algunos conocidos, pero otros por explorar. Las numerosas bajas han influido indudablemente. Jugar sin cuatro titulares como MIke Tobey, Víctor Claver, Sam Van Rossom y Nenad Dimitrijevic convierte a Valencia Basket en un equipo peor.

Puerto tampoco ha tenido su díaFoto: Miguel Ángel Polo



Pero no es menos cierto que los que han jugado no han rendido al nivel que de ellos se espera. No es defendible firmar un raquítico 11 por ciento en tiros triples (2 convertidos de 19 intentados) o perder 16 balones. Así, incluso el colista tiene sus armas para hacer daño hasta al más pintado. Y eso es lo que ha hecho el equipo de Joan Plaza en la Fonteta.

Se ha visto a un Joan Peñarroya desesperado en el banquillo, superado por momentos por las circunstancias, a un equipo agotado y sin ideas y a una Fonteta sedada y sin apenas ánimo. Nunca antes el equipo había encadenado tres derrotas seguidas en casa para comenzar el curso, con lo que la cuarta de hoy no hace si no acrecentar una estadística pésima.

Rivero, buscando el tiroFoto: Miguel Ángel Polo



Sólo se han salvado de la quema Klemen Prepelic (19 puntos) y Martin Hermansson (16).

Y lo que se le viene encima a Valencia Basket tiene un componente común: sus dos próximos partidos son en casa. Frente a Gran Canaria (el miércoles 20:30) en Eurocup y ante Joventut (sábado 20:45 horas). Lo que en principio deberìa ser una ventaja (jugar en casa) queda claro que ya no lo es para este equipo.