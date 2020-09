“Me gustaría no retirarme sin haber paseado la camiseta del Levante UD por Europa”

111 años de historia

“Es un día muy emotivo, un día de celebración. Haber podido ser partícipe de ese vídeo es un motivo de orgullo. Felicito desde aquí al club y a todos los aficionados”.

Qué significa para Morales

“Para mí es un orgullo. Al final es una muestra de agradecimiento por todo lo que hizo por mí en su día. Sin ser sub-23 apostó por mí para venir al filial y luego me firmó un contrato en Primera División. Gracias a ello podemos ver al Morales futbolista de hoy y yo estaré eternamente agradecido por la apuesta de Manolo Salvador y Quico Catalán. Me he sentido muy querido por los aficionados, que tienen gran parte de culpa de todo este sentimiento que yo tengo por el club”.

Con qué momento se queda

“Al final es mucho tiempo. Intentas que de los momentos malos sacar todo lo positivo. Tuvimos un descenso y luego vivimos la alegría del ascenso. Estamos viendo el crecimiento y la magnitud que está cogiendo el club dentro del fútbol español. Me quedo con todos los momentos buenos que hemos vivido y de alegría. De esos errores que pudimos cometer hemos aprendido para saber encauzarlos para vivir el momento que estamos viviendo que es muy bonito y lo que está por venir va a ser mucho más bonito”.

Cuál fue la oferta más tentadora

“He intentado mantenerme bastante al margen de todo eso. Pero es cierto que las últimas que llegaron, en el tema económico, han sido las más tentadoras por parte del fútbol chino. Yo no soy de aquí de Valencia, pero me siento valenciano, he echado raíces aquí y más allá de todo lo económico, hay una parte personal que hay que cuidarla. Mis padres me dieron una educación en la que no todo era el dinero y al final me siento valenciano, estoy en Valencia, estoy en mi casa y eso se valora mucho más. Mucha gente me dijo que no fuera tonto, que esas oportunidades y el poder resolver mi vida futura con alguna de esas ofertas era lo que mejor me podía venir. Pero creo que puedo seguir dando un buen nivel en el Levante UD y en la Liga española y por eso nunca me he planteado salir del Levante UD”.

Está renovado

“La renovación prácticamente queda pendiente de que esté en papel y firmada. Tanto el club como yo queremos seguir de la mano todos los años que sean posible. Ahora el mercado se alarga hasta el cinco de octubre, faltan por salir algunos compañeros, hay otras prioridades y cuando pase el mercado de fichajes nos sentaremos y firmaremos. Hay mutuo acuerdo, ambas partes estamos por la labor de renovar y cuando sea posible estaremos todas las partes contentas. De momento vamos a acabar esta temporada y esperemos que sean muchas más. No sé si será una, dos, año a año… tranquilidad. Queremos seguir unidos. A mí me encantaría poder retirarme en el Levante UD y seguir muchos años. No habrá problema alguno por parte del club ni por la mía”.

El récord de Félix Ettien: 324 partidos

“Si físicamente me da el cuerpo, con esto de los cinco cambios… más posibilidades hay. Ojalá podamos llegar a esos números. Serían un par de años más. Ojalá poder ser el jugador con más partidos en la historia del Levante UD. Estoy muy feliz y eso se valorará cuando uno no esté dentro del terreno de juego. Tengo 33 años, la vida profesional se va acortando y estoy disfrutando ayudando al equipo”.

Levante UD 20-21

“Tenemos una buena base. El equipo ha ido creciendo y aunque han salido jugadores importantes, se han quedado otros muy importantes que nos dan muchas cosas y han llegado jugadores con ilusión, con ganas, gente joven con ganas de aportar que ya están en la dinámica del equipo. Están preparadísimos para el domingo dar el nivel”.

¿Jugar en Europa?

“Europa queda muy lejos. Hay que ser muy constantes, muy regulares en cuanto a resultados. Trabajamos en la mejora diaria. Por qué no soñar algún año con volver a estar en esos puestos europeos. Me gustaría no retirarme sin poder haber paseado la camiseta del Levante UD por Europa. Por ello seguiré peleando. Nuestro objetivo prioritario es la permanencia para mantener al club en Primera División”.