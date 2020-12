Gracia: “No sé si van a salir o venir jugadores. Creo que no lo sabe nadie”

Centro del campo

“Pensar sobre diferentes opciones siempre da vueltas. En este caso, cuando hablamos de generar juego, tampoco creo que solo debamos responsabilizar a los centrocampistas. Es una labor de todo el equipo. Desde los inicios. Está localizado, está asumido que tenemos que mejorar y en ello estamos trabajando”.

¿Sería lógico que se plantease el club su destitución?

“No, no es mi labor esa. No tengo que considerar nada”.

Preparación del partido

“Hay mucho partido en pocos días. Cuatro en 11 días. Es importante llegar a la competición de la mejor manera. Después de esfuerzos tan intensos lo más importante es recuperar bien a los jugadores. Hoy ha sido el día en el que más hemos enfocado las tareas al partido. Con vídeo, charlas… para tener claros los conceptos teóricos”.

Maxi está disponible para el Camp Nou

Mercado de fichajes

“No me refiero a que quede lejos en el tiempo, no es así. Es una cosa que ya sabéis que llegó un punto en el que manifesté mi situación, las necesidades del equipo. El presidente tomó las decisiones que creyó oportuno. Intentamos mejorar en el día a día. En el último partido de Copa no estuvimos a un buen nivel, es muy mejorable. Trabajamos con los jugadores que tengamos. No quiero hablar sobre los condicionantes que tuvo el partido de Copa. Hay mucho chico de cantera que necesita su tiempo para crecer y es la plantilla que tenemos. No sé los jugadores que puedan salir o puedan venir. No he tenido ninguna reunión y sinceramente no creo que la vaya a tener”.

Gayà y Maxi

“Los dos jugadores están disponibles. Luego elegiremos las mejores opciones para el partido”.

El rival

“El Barcelona lo veo cada día mejor. Compite mejor y adquiere mejor nivel. Tiene una dinámica de buenos resultados en los últimos partidos. Un equipo en fase de crecimiento, con cambios importantes”.

Qué toca mañana: sufrir o disfrutar

“Es un poco de todo. Para disfrutar hay que sufrir. No solo nosotros, la vida en general. Hay momentos para todo. Sin ánimo de generar polémica, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que se dicen. Hay muchas cosas a mejorar. Lo percibo y lo siento. Soy el máximo responsable para que eso mejore. Confío en que mejoremos y el equipo vaya a mejorar. Nuestra realidad es la de tener que competir y sufrir mucho para conseguir buenos resultados. Será una constante para muchos equipos de la Liga por la igualdad que hay”.

Gracia con Cheryshev

Paso atrás de algunos jugadores en Terrassa

“Con el partido del otro día, ya lo manifesté. No puedo estar satisfecho con ese partido, tampoco los jugadores. Pasamos, bien. Pero hay muchísimas cosas a mejorar. Hay una serie de condicionantes que hacen que sea más o menos fácil el mostrar el nivel de los jugadores. Rompo una lanza a favor de ellos porque no es fácil que jugadores que no han jugado este año, lo tengan que hacer en un campo como ese. De ahí a lo que hicimos, soy consciente de que hay mucho trecho y se deben mejorar muchas cosas. Apoyo al máximo a todos los jugadores que jugaron. Estamos en un proceso de crecimiento y mejora”.

La vuelta de Gayà

“Importante. Muy importante. Por lo que aporta en campo y fuera de él. Por su personalidad. Uno de nuestros referentes, espero que por muchos años en el Valencia. En su ausencia, Toni Lato ha hecho cosas muy buenas por el equipo y al que valoramos muchísimo. El reconocimiento que tiene José (Gayà), no solo aquí sino a nivel nacional también. Será un impulso para ayudarnos a mejorar”.

Solo vale ganar

“Siempre, antes de los partidos, la única opción que contemplamos es ganar. Y con esa ilusión trabajamos. Para ganar. Veo al equipo ilusionado, muy motivado y responsabilizado de los puntos que están en juego”.

Estilo de juego en el Camp Nou

“Habrá un poco de todo. Intentaremos ser agresivos, con y sin balón. Tendremos que hacer un buen trabajo defensivo para conseguir un buen resultado. Agresivos en presión alta, disciplinados en bloque bajo. Debemos tener claro esos diferentes momentos. Nuestra mentalidad es la de ser agresivos con y sin balón”.

Mercado de fichajes

“Las interpretaciones son libres. Mi situación es la que es. No sé la situación si van a salir jugadores, porque no lo sabe nadie. Y tampoco sé si van a venir jugadores. Esa es la realidad”.

Yeclano, Copa del Rey

“Tenemos partidos de por medio. Vamos a ver cómo está la plantilla. Con esa frecuencia de partidos es necesario contar con la plantilla y con jugadores que tienen una frescura que otros no la tienen. Combinaremos eso”.

Estado anímico del vestuario y el suyo

“Hay que estar convencido para transmitir. Tenemos que ver la mejor oportunidad en el siguiente partido. Con optimismo”.