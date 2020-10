Gracia tratará de recuperar a Kondogbia

Por si no eran suficientes los frentes abiertos en el Valencia CF y las grietas por cerrar para Javi Gracia, más allá de lo futbolístico, ahora le llega al técnico un nuevo cometido. Recuperar a Kondogbia para la causa queda en manos del preparador navarro. Así lo decidieron el viernes pasado tras la polémica publicación en Instagram del francés, en una reunión entre el presidente Anil Murthy y Gracia.

Javi Gracia expuso desde el primer momento su disconformidad con lo publicado, aunque al día siguiente en rueda de prensa, aludía a una opinión personal “será el jugador quién tenga que dar explicaciones, al final sólo es una valoración personal”. Y ahí se quedó. Pero Gracia tuvo claro desde el primer momento que más allá de las sanciones estipuladas en el código interno del vestuario, la prioridad como entrenador era recuperar al jugador lo antes posible para sumar en una plantilla ya de por sí, bastante debilitada.

Kondogbia sigue trabajando al margen en Paterna

Murthy dejó en manos del técnico la decisión de lo que vaya a pasar con el francés, al menos hasta el mercado de invierno.

Pero la pelota está en el tejado del jugador y, de momento, no parece muy por la labor de firmar una tregua y sumar para el equipo. Su intento fallido de salir al Atlético de Madrid y su posterior enfado con el club y en concreto con su presidente, Anil Murthy, hicieron aparecer, de manera repentina, unas molestias en el talón que le hacen estar fuera del equipo, precisamente desde el día en el que Murthy le dijo a la cara a Kondogbia que no aceptaba la propuesta del conjunto colchonero. Pero el dolor es personal y cada uno lo sufre y lo mide, sin que nadie pueda entrar a discutirlo. Es más, un “esguince de indignación” lo que tiene el francés, que las molestias en el talón. De puertas para dentro, existe una corriente bastante importante, miembros del departamento médico incluido, que defienden esa teoría. La de que Kondogbia está excusándose en una pequeña molestia y que lo que tiene, es que su cabeza no está en el equipo. Gracia espera respuestas del jugador. El técnico ha querido frenar el impacto de su mensaje para recuperarlo en el césped, pero ahora espera un paso al frente del futbolista, algún input que haga pensar que el francés también está dispuesto, como mínimo, a sumar por el equipo hasta que se abra la ventana del mercado de invierno. Pero ese gesto no llega. Kondogbia remite a su dolor de talón y trabaja en solitario. Hoy el equipo trabaja en sesión vespertina. Lo lógico hubiera sido que el francés hubiera acudido a tratarse en la matinal a Paterna para intentar acortar plazos para el choque del viernes ante el Elche. Pero no. El jugador ahora mismo está más fuera que dentro. Le puede la indignación por lo que considera un engaño y, de momento, no está dispuesto a aportar, más bien, a descontar los días hasta que se abra el mercado invernal e intentar, de nuevo, una salida del club.

Gracia tiene una difícil papeleta con Kondogbia

En esta tesitura, Gracia se ve en una encrucijada. Necesita al jugador porque como se evidenció ante el Villarreal, ahora mismo no hay un futbolista como Kondogbia en la plantilla. Pero, de cara al grupo, no puede dar señales de debilidad ante el resto de jugadores, poniendo a un jugador que tiene la cabeza más fuera que dentro y que en cualquier momento, se puede volver a “borrar” como hizo en La Cerámica. Difícil papeleta para un técnico que no ha tenido un día tranquilo desde que llegó al banquillo del Valencia CF, unas veces por cuestiones ajenas, y otras, por charcos propios.