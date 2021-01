Gracia: “Todos necesitamos victorias: entrenador, jugadores. Todos”

Buen resultado

“Es una oportunidad para ir mejorando y demostrando algo más de solidez, de juego. Sabiendo que nuestro rival era de inferior categoría. Vemos que hay muchas sorpresas y por eso quiero valorar la actitud de todos los jugadores en el día de hoy. Recuperando jugadores para la causa y para el siguiente compromiso que tenemos importante el fin de semana. Refuerza y anima, desde luego”.

Rotaciones

“No hay unidad A ni unidad B. Valoro a toda mi plantilla y con la frecuencia de partidos que tenemos es importante graduar los esfuerzos y cuidar a los jugadores. Las valoraciones de la portería o diferentes posiciones, las hago todos los días. No necesito ver un partido o una actuación. Trato de elegir a los mejores. Ya veremos de cara al próximo partido qué elección hacemos”.

Kevin Sibille debutó con el primer equipo

Necesitaba una victoria

“Todos necesitamos victorias. No el entrenador, no los jugadores… todos. Para ganar en confianza, ganar en ánimo. Todos necesitamos resultados, se trabaja mejor. Cuando no vienen, es más duro. Pero lo intentamos hacer incluso mejor. Con Lato, tenía unas pequeñas molestias debido al esfuerzo que ha hecho tras recuperarse de la enfermedad y queríamos protegerlo para no perderlo. No era lo ideal sacar a José (Gayà) pero lo necesitábamos”.