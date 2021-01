Gracia: “Todos los entrenadores dependemos de los resultados”

¿Se juega el puesto?

“Eso no depende de mí. Tengo que hacer jugar mejor al equipo y conseguir mejores resultados. Lo demás es trabajo de otras personas”.

Ausencia de Guedes en Copa

“El motivo es el mismo por el que para el siguiente partido está a disposición. Es un jugador de la plantilla en el que en cada momento decidimos lo que es mejor. Ahora entendemos que va a ser un elemento importante para el siguiente partido”.

“No sé lo que cuestan los jugadores o lo que han costado. El fútbol es presente, es rendimiento. No solo Gonzalo (Guedes), todos ellos tienen que dar lo mejor. No tengo nada especial que decir sobre Gonzalo (Guedes). Lo considero un jugador de gran capacidad y confío que de aquí a final de temporada sea un jugador importante”.

Eliminación copera

“El esfuerzo y todo lo que se puede hacer hay que hacerlo antes de que pasen las cosas. Hay que prepararse bien y hacerlo mejor durante el partido de Copa. Ya no hay arreglo. Es doloroso, duro quedarte fuera pero cuando pasa, ya poco hay que hacer. Nos sirve para mejorar, para ir creciendo en la Liga y quiero pensar que sí. Ha habido muchos partidos en poco tiempo, dos desplazamientos… tratamos de recuperar a los jugadores lo antes posible en lo físico y en lo anímico. Hemos entrenado bien, a nivel emocional el equipo está concentrado, concienciado y motivado”.

Final contra el Elche para el entrenador

“Mi objetivo es intentar de terminar la temporada porque eso significará que ha ido bien. Todos los entrenadores dependemos de los resultados”.

Maxi Gómez

“Con Maxi hemos tenido algunos momentos en los que no estuvo disponible por molestias. Lleva un tiempo entrenando bien y aportando cosas al equipo. No está siendo constante en sus goles pero está aportando cosas. Confío en que siga metiendo goles y sea determinante para el equipo. Tenemos que generar más situaciones, su efectividad es buena y alta. Vamos a tratar de arroparle”.

Cheryshev

“Ha tenido unas molestias y vamos a ver. No voy a hablar sobre la posible convocatoria porque quiero esperar a las pruebas”.

Elche CF

“Un rival que ya vimos de lo que es capaz en el partido de ida. Siempre da muestras de esa consistencia defensiva. Muy cambiante en sus dibujos, con diferentes opciones arriba con un gran potencial en sus transiciones. Un equipo muy sólido que defiende con bastantes jugadores cerca de portería. Habrá que estar muy concentrado para atacar y controlar el juego, a la vez que estar pendiente de esas pérdidas”.

Problemas en Mestalla

“Me preocupa esa situación. El partido de mañana trataremos de que no suceda. Los partidos que hemos tenido, llevando la iniciativa, no se nos ha dado muy bien. El rival en alguna de sus salidas se ha puesto por delante y nos ha complicado. Intentaremos que no sea así. Tratar de finalizar mejor nuestros ataques”.

Su situación en el club

“Cuando me refiero a terminar la temporada es porque es lo más inmediato. No es porque al final de temporada no quiera estar. Por la situación que estamos viviendo mi objetivo es terminar la temporada. Lo que yo opine o piense importa más bien poco. Lo importante es la situación del equipo. Hago un gran esfuerzo por trabajar y mejorar la situación. El club está por encima de las personas y del entrenador. La justicia y la injusticia en torno a las situaciones de los entrenadores es subjetiva y está condicionada por los resultados y hay que aceptarlo”.

Mercado fichajes

“No tengo ninguna noticia. No me han comentado nada nuevo sobre fichajes. Quedan horas para hacer algunas operaciones y seguimos todos esperando”.

Comunicación con Murthy tras la eliminación copera

“El contacto que tengo es con toda la gente en el día a día de las instalaciones de Paterna. Cuando se acerca el presidente o algún directivo tengo algunas palabras. Después del partido de Copa, no he tenido ningún contacto con nadie”.

Kangin Lee

“Es un tema personal. Para llegar a un acuerdo depende de dos partes y tendrá que decidir el jugador junto con el club y tratar de llegar a un acuerdo. Mi opinión es que me gustaría que Kangin siguiera en este club, es un gran jugador y con margen de crecimiento y mejora todavía. Da muestras de madurez y como todos los jóvenes, necesita su dosis de paciencia y tiempo. Para verlos crecer y mejorar. Es algo que no es exclusivo de Kangin sino a todos los jóvenes que tenemos. Me gustaría que siguiera mucho tiempo en este club, es un buen jugador”.

Piccini

“A corto plazo no iba a estar. Se le están haciendo pruebas para valorar su estado físico. Él tiene muy buenas intenciones, quiere ayudar. Hay que saber su situación cuál es. En esta situación, me atrevo a decirte, sin ser muy concreto, a corto plazo no va a estar. Necesita tiempo para mejorar su condición física. No porque no haya trabajo. Pero para competir, necesita más tiempo y trabajo. No depende de mi opinión sino de su evolución. No sé cuánto tiempo”.

La portería: Cillessen

“Un plazo concreto no. A corto plazo tampoco estará. Viene de una lesión complicada, a pesar de estar entrenando con el equipo y del buen trabajo, para entrar a competir necesita tiempo. Ni una semana ni dos”.