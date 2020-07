Gracia: "El tema de las salidas de jugadores lo lleva el club"

El nuevo entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, ha reconocido las dificultades económicas que ante la actual situación vive no solo el Valencia sino también otros clubes. "Vamos a ver cómo evoluciona el mercado y lo que estoy seguro es que con los movimientos que se den vamos a tener una plantilla súper competitiva. Nos espera una pretemporada a todos con una mayor incertidumbre que la que ha habido anteriormente" recalcó.

"El futuro depende de una situación de partida que condiciona que es económica y hay que estar abiertos para ver cómo se soluciona, y estar abiertos a que jugadores importantes estén en boca de otros equipos. Yo voy a transmitir al presidente y al propietario lo que creo que es importante para el equipo. Voy a ser claro en lo que quiero para que el equipo sea competitivo y luego veremos el escenario que obliga el club a tomar alguna decisión", agregó.

Le espera a Javi Gracia el banquillo de Mestalla

Preguntado por la situación concreta del capitán Dani Parejo, quien ha mostrado su deseo de seguir en el Valencia aunque el club parece interesado en traspasarle, Gracia dijo que "es un tema que está manejando el club. La fecha de vuelta es el próximo día 10 y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Hablar más del tema no nos ayuda".

"Yo no soy funcionario, mis padres sí. Yo soy entrenador y vengo a hacer mi trabajo"

El nuevo técnico valencianista reconoció que aún no ha hablado con el propietario Peter Lim, aunque reconoció que espera hacerlo, y negó que vaya a haber injerencias a la hora de contar con un jugador u otro.

"La duda ofende, trataré de ser lo mas justo posible con el trabajo de mis jugadores, No miraré edades, nacionalidades y ningún otro condicionante que no sea le rendimiento de mis jugadores.El papel de los jóvenes no depende de mis intenciones sino de su trabajo", explicó.

Cuando se le comentó las declaraciones del presidente Anil Murthy hacer unos meses en las que aseguraba que un entrenador en el Valencia estaba para ejecutar las instrucciones como un funcionario, Gracia defendió el trabajo de los funcionarios pero aseguró que él es entrenador,

"Yo no soy un funcionario, soy un entrenador y vengo a hacer mi trabajo. Me gustaría desarrollar mi trabajo para que el aficionado esté contento y el jugador pueda rendir a su mejor nivel", finalizó

