Gracia: “La situación del equipo es preocupante”

Preocupado por su cargo

“Estoy motivado y preocupado. No por mi situación sino por la del equipo. Estamos cerca de ganar y en otros ajustados se nos van por detalles. La situación es preocupante. Tenemos que mejorar y la mejora no se ve acompañada de buenos resultados”.

El entrenador del Valencia CF aplaude a los suyos

A un punto del descenso

“La situación clasificatoria es la que es, la realidad es esa. Desde mi posición, soy optimista. En el día a día trato de buscar mejorar. Hemos tenido alguna baja antes del partido, otras durante el encuentro y eso al final hace que cada vez tengan más presencia los jugadores menos habituales. Hay que confiar en toda la plantilla que tenemos. Están dando lo máximo”.

Gayà extiende sus brazos

Cambio de sistema

“Ese sistema u otra situación llegó con el tiempo que había. No había tiempo entre un partido y otro. Con los jugadores que teníamos creíamos que era la mejor opción”.

Guedes conduce mientras Óscar le intenta robar el balón

Plantilla corta

“Siento mal, no por lo que no tengo. Con los jugadores que hay, no se consiguen buenos resultados. Eso me hace sentirme frustrado y mal por la situación del equipo. Seguiremos trabajando para coger experiencia y mejorar en el día a día”.