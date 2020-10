Gracia: “No quiero decir ni pensar que no voy a competir por algo grande por este club”

Kondogbia

“Sinceramente no sé cuándo estará. Es baja. Está evolucionando. La situación que veo es lo que pasa con jugadores que no entrenan. Hay una evaluación médica, tiene unas molestias y no está disponible. Está siguiendo un proceso normal de otros jugadores lesionados. Se ve su mejoría. No solo en las exploraciones que se le hacen sino también en su día a día. Espero que esté cuanto antes. Cuando esté recuperado no sé qué va a pasar. Confío y quiero pensar que va a ser un jugador disponible y volverá a ser un jugador importante. Que se recupere pronto y tengamos más alternativas”.

Acusaciones Tutumlu

“Sobre los fichajes tengo poco que decir. Y de opiniones externas no quiero decir nada”.

El técnico navarro se dirige a sus futbolistas

Cómo está el equipo

“Lo veo muy bien. Hemos entrenado con bastante intensidad, el equipo sigue trabajando con la ilusión de no ese último buen resultado, sino de esas sensaciones que en parte de los partidos hemos tenido. Competimos de una manera más sólida y nos acercamos a tener buenos resultados. Anímicamente veo al equipo muy bien”.

Maxi Gómez

“Maxi arrastraba unas molestias cuando vino del compromiso con la selección. Antes de Villarreal estuvimos valorando con el jugador si estaba en condiciones o no, dijo que estaba para competir. Ha notado esta semana alguna molestia y a día de hoy, parece que no está para poder jugar. Esperemos que este descanso le sirva para recuperarse de estas molestias. Para el partido de mañana no va a estar disponible”.

Objetivo

“El camino hay que hacerlo andando. Lo mejor que podemos hacer es estar focalizados en cada paso. Vamos a ver dónde nos lleva ese camino. Tenemos que estar en nuestra situación, con todos los condicionantes que tenemos, focalizados en los tres puntos. Necesitamos buenas sensaciones acompañadas de buenos resultados. Nos ayudará a ver a largo plazo otras ambiciones e ilusiones”.

Excesiva transparencia

“Soy como soy. La mayor libertad que hay en este mundo es vivir como tú eres y ser como eres. No tengo por qué ocultar nada ni callar nada. Expresarlo con la mayor educación posible y respeto a todo el mundo y dejar claro por la situación en la que pasamos. Debemos ser muy respetuosos con el club y tratar de hacerlo lo mejor posible en nuestro trabajo. Y en ello estamos. Mi interés va más en la previa del partido y hablar del Elche CF”.

Cheryshev ante la mirada de Gracia

Errores

“Es una situación que se da. Una realidad. Hemos concedido goles a principio de partido que nos han condicionado. Han supuesto momentos de dificultad para el equipo. No creo que haya sido por una falta de intensidad en los primeros minutos o de entrar en los partidos con una actitud que no sea la adecuada. Un penalti, un despiste defensivo… son acciones que se están dando. Debemos mejorar esa atención y estar más concentrados en el comienzo. En partidos que son muy igualados, esos detalles marcan el desarrollo del partido, el resultado final y la tendencia del equipo. Vamos a intentar mejorar lo que está en nuestro alcance”.

Objetivo del Valencia CF

“Es difícil. Siendo el entrenador de un club como el Valencia CF, me resulta muy difícil poner un techo o decir a algo que no vamos a ser capaces. Por historia, por importancia de este club. Tenemos unas dificultades, una situación que nos complica más el estar más cerca de esas posiciones altas es obvio. Ya estamos en competición. Mi responsabilidad como entrenador es afianzar bien las bases para ir creciendo con el equipo, mejorando a los jóvenes. Vamos a ir viendo. Lo demás no me ayuda. Nuestra ilusión y ambición no me lo permite. Que no voy a competir por algo muy importante por este club. No quiero decirlo ni pensarlo. Vamos a mantener esa ilusión e intentar con nuestro trabajo de ir cada vez estando más cerca de lo que debe ser este club”.

Irregularidad de la Liga

“Sí, los resultados últimos nos hacen ver que hay situaciones de este tipo. Siempre se han dado. Yo creo que va a seguir en la misma línea. Hay más igualdad. Fruto de ello se pueden dar más este tipo de resultados inesperados. Tenemos que tratar de aprovechar esa igualdad y cuidar los detalles para que los partidos caigan de nuestro lado”.

Derrota contra el Villarreal CF

“No dije que el equipo había sido insuficiente. Su esfuerzo y el juego sí. El equipo hizo muchas cosas bien, no dio para puntuar. A lo largo del partido el equipo mejoró”.

Horarios

“Es una situación un poco atípica, surrealista. Es cierto que estoy convencido de que vamos a jugar el viernes y con esa premisa preparamos la semana. Convencidos de ello. Si luego lo cambian, nos adaptaremos. Me gustaría que fuera de otra manera, que hubiera una situación en la que sepas con anterioridad los horarios. Espero que se arregle todo cuanto antes”.

Kangin

“Es un jugador que ha disputado bastantes minutos y partidos. Un jugador que tiene que hacer lo que está haciendo. Trabajar bien, ayudar al equipo en lo que se le pida y tratar de hacer los minutos de juego que tenga bien”.