Gracia estalla: "Estoy decepcionado. Siento tristeza. Me dijeron antes de venir que habría refuerzos"

Javi Gracia estalla en sala de prensa. No es para menos. El domingo se estrena a lo grande. En Mestalla y en un derbi. La fiesta sería completa si estuviera acompañada por los aficionados, que hasta nueva orden seguirán sin poder acceder a los estadios. Pero para eso todavía queda y los echaremos a faltar. El fútbol es menos fútbol sin su gente. El otro motivo que aumentaría el estado anímico del técnico navarro a las puertas del debut, sería poder contar con una plantilla más competitiva. El Valencia CF ha dejado de contar con ocho futbolistas del proyecto anterior y no ha fichado. Tan solo la vuelta de los futbolistas cedidos ha incrementado la nómina. El club no ha renovado a Ezequiel Garay, ha vendido a Rodrigo Moreno, Dani Parejo, Francis Coquelin y Ferran Torres, además de no contar con Jaume Costa y Alessandro Florenzi al finalizar sus respectivas cesiones. Toda la columna vertebral, hecha añicos. Y por eso, Javi Gracia, ha estallado en sala de prensa.

“La veo como la ve todo el mundo. Debilitada fruto de las salidas que ha habido, no solo por los jugadores que se han ido durante la temporada pasada sino por esta también. Se han marchado cinco jugadores importantes en el equipo han abandonado la plantilla. Queda debilitada. Me dijeron antes de venir, que vendrían refuerzos. Los que estamos, estamos para competir. No quiere que se me malinterprete. No quiero que se quite el más mínimo mérito a cómo está compitiendo la plantilla, de manera ejemplar. Es necesario reforzar el equipo y hacerlo cuanto antes”.

“Yo hablo habitualmente con el presidente y con Corona. Las dos personas responsables en diferentes áreas de comunicar las necesidades que tengo. Lo he hecho en un par de ocasiones y en tres o cuatro ocasiones. La última el día de hoy, antes del entrenamiento. Por diferentes motivos que no logro entender, se van cerrando las opciones. Todavía hay plazo y confío en que se pueda hacer. Durante todo este tiempo, se ha trabajo. Yo me he implicado en la posibilidad de incorporar a algún jugador. Estoy un poco decepcionado con todo esto. No llegan jugadores. Hay tiempo y confío en que podamos incorporarlos. Claro que podemos competir, pero siento tristeza. El club no va a poder exigirnos lo que debería de exigirnos por ser el Valencia CF, por nuestra historia y nuestro potencial. Esa es la pena que tengo. Quiero competir por unos objetivos acorde con la historia del Valencia CF”, sentenció Gracia.

Además, añadió. “Tengo una plantilla y debo de darle valor. No quiero quitar ningún valor a todo el trabajo que están haciendo los jugadores. Antes de mi contratación ya dije lo que creía que debía mejorar el equipo. Ya sabéis las posiciones que debemos reforzar. Se han filtrado las conversaciones que hemos tenido”.

¿Es posible que no lleguen fichajes con el cierre del mercado? “No sé qué va a pasar. No sé cómo van a sucederse los acontecimientos. Llevamos un tiempo incorporando a algunos jugadores y no ha sido posible. Viendo sus circunstancias, no sé hasta qué punto vamos a ser capaces de traer a algún jugador. Soy escéptico. No sé si llegarán jugadores que mejoren nuestro nivel. Me ha desgastado bastante hasta esta fecha”.

Sobre las posibles salidas, Gracia no pudo garantizar que no se vaya a vender más jugadores. “No tengo seguridad. Puede que haya alguna salida más. No tengo la seguridad de que no vaya a salir nadie. Espero que vengan jugadores antes del cierre del mercado”.

Preguntado por los jóvenes, Gracia fue claro. “Lógicamente, al tener tantos jugadores en el día a día provenientes de la Academia, el porcentaje de posibilidades de que participen aumenta. Y dada la situación que hemos tenido con lesiones y jugadores que se han incorporado al equipo, algunos de ellos están en un momento que necesitan más tiempo de trabajo. Para el siguiente partido elegiremos siempre lo mejor. Los jóvenes ahora y a lo largo de la temporada van a ser importantes para el equipo”.

Llega el Valencia CF al estreno liguero sin conocer la derrota, con tres victorias (CD Castellón, Villarreal CF y FC Cartagena) y un empate sin goles en el derbi valenciano ante el Levante UD. Buenas sensaciones, buena imagen y detalles tácticos de la idea de juego que están intentando implantar el técnico che. “Tratamos de orientar nuestro trabajo desde lo técnico-táctico. Lo anímico, lo psicológico es constante, continuo. Nada especial. Nos ha servido para tener unas garantías de competir que en otras circunstancias no habríamos tenido. Gracias al vestuario tan generoso y comprometido”.

Recambios de Parejo y Coquelin. “Me dejas poca escapatoria. Ya os he dicho antes que me gustaría no entrar a valorar las posiciones a reforzar. Es lógico que hemos perdido dos jugadores importantes, se habló desde el primer día buscar un recambio. Trabajamos con chicos jóvenes en esa posición: Racic, Esquerdo, Koba… Sinceramente, tienen un gran potencial y un gran futuro. Pero sería mejor si tuvieran un jugador de experiencia a su lado. Eso es lo que más me preocupa. Hablamos rápido de los jugadores jóvenes pero hay que darles el sitio que merecen y no pasarnos”.

¿Se siente engañado por el club? “El objetivo para mí es para hablar del partido que tenemos a corto plazo. Es lo más importante. A día de hoy, mi sentimiento es de que, todavía falta tiempo para poder cumplir con esa parte y esas conversaciones e intenciones de reforzar la plantilla. Cumplir con lo que hemos venido hablando. Tengo esas dudas. Soy un poco escéptico viendo el trabajo que se ha hecho y no se ha rematado. Firmar un jugador que podría haber sido importante para el equipo. Todavía queda tiempo”.

Preguntado por el sistema de juego. “Primero creo que más que de sistemas, soy de conceptos de juego. Al final se trata de buscar el equilibrio que tú necesitas para competir con los jugadores que tienes. Analizando la plantilla, los jugadores que había, se adaptaban más al 1-4-4-2. He considerado que era nuestro punto de inicio y nuestra base”.

Es un derbi que nunca ha ganado el Levante UD en Mestalla. Un partido especial, que también lo será para Javi Gracia. “No es cuestión de decir quién manda. El que consiga un buen resultado estará más contento y el otro más triste. Quiero que mande el juego, el espectáculo y que nuestros aficionados disfruten. Me gustaría que todo el mundo disfrutara de este encuentro y desde mi posición, haremos todo lo posible por lograr los tres puntos”.