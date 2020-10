Gracia busca respuestas al desastre

Javi Gracia está viviendo sus horas más difíciles desde que se hizo cargo del Valencia CF. Abatido y resignado por cómo se han ido sucediendo los acontecimientos durante el periodo de fichajes y la ausencia final de éstos, esta mañana se ha reunido a primera hora con Miguel Ángel Corona para saber cómo afrontar, una reunión con el presidente. Según ha podido saber la Cadena COPE, Gracia quiere hablar con Anil Murthy para preguntarle qué ha pasado y cuáles son ahora los objetivos del equipo. En definitiva saber, qué espera Peter Lim de su labor. Cabe recordar que el propietario del club no se ha dirigido nunca a su entrenador, ni tan siquiera para darle la bienvenida. La reunión del técnico con Murthy estaría prevista para mañana. Gracia está indignado con lo que está pasando en el club. Indiferencia, desinterés y desgana hacia el proyecto. Y la información que manejamos en COPE es que, lejos de rebajar los ánimos, se muestra decidido a tomar cualquier decisión; dimisión incluida. Su agente ya está en la ciudad y esta tarde se reunirá cara a cara con él para sopesar todos los escenarios.

Peter Lim en primer plano y Anil Murthy en segundo

Una vez hablado con el secretario técnico, Gracia se ha reunido con los capitanes. Jaume Doménech y Geoffrey Kondogbia (José Luis Gayà está con la selección), además de Carlos Soler y Gabriel Paulista, han sido los encargados de escuchar la valoración de su entrenador para posteriormente, trasladarle el mensaje el grupo. Cuentan desde dentro, que nunca le habían visto tan desgastado.

Cuando Javi Gracia fue contratado para hacerse cargo del Valencia CF, el presidente de la entidad le trasladó que ésta sería una temporada de transición, mermada por la situación económica del club y la crisis por el coronavirus. Pelear con dignidad cada partido, mantener la unión del vestuario y potenciar en la mayor medida posible los jóvenes valores. Gracia aceptó el reto, a sabiendas que se acometería la venta de los pesos pesados del equipo pero pensando que, al menos, se reforzaría mínimamente la plantilla para con esfuerzo y trabajo luchar por cotas mayores. Nunca imaginó que la contraprestación a la fuga de talentos sería no fichar a nadie. Por la historia y la grandeza del Valencia CF, había descartado seguir en la Premier con una propuesta del Crystal Palace, además del interés en La Liga del Real Betis.

Entrenador y presidente caminan por la Ciudad Deportiva

Las últimas horas del mercado fueron excesivamente crueles para el entrenador. En contacto a través del teléfono con su representante y con Corona, viendo como sus peores presagios se terminarían por cumplir. La esperanza por Étienne Capoue se desvanecía al saber que Lim no quería pagar 1’5 millones de euros por la cesión. El bloqueo en las oficinas fue total. Allí, los encargados de la burocracia (Jesús Paniagua, Javier Solís) y Corona aguardaban estoicamente al cierre del mercado como la orquesta del Titanic, tocando mientras se hundía el barco. Por su parte, Anil Murthy cenaba en un reservado de un conocido restaurante de la ciudad, con un único mensaje que lanzar a sus empleados: ‘no hay dinero, Lim no autoriza las operaciones’. El esperpento estaba consumado.

La última operación que se hizo, siguiendo con la política de apostar por los jóvenes, marcada desde la lejanía por Peter Lim, fue la venta de Jordi Escobar. Un jugador que, por contrato, había sido la mayor inversión hecha en la cantera, en toda la historia del club. Vendido a la UD Almería. No me digan, que la metáfora no es acojonante. Con perdón. En total, 11 operaciones de salida, incluyendo al mencionado Escobar, a ÁlexCentelles y a Javi Jiménez; y ni un solo fichaje.

Murthy y Gracia, en la firma del contrato de éste

Las próximas horas serán decisivas para el devenir de los acontecimientos.Según ha podido conocer COPE es que el club estudia emitir un comunicado respaldando al entrenador. Javi Gracia espera obtener respuestas de un presidente que esta mañana ha optado por acudir a las oficinas del club, en lugar de acercarse a la Ciudad Deportiva para arropar a los suyos. La desafección y el desgobierno son indignos de una institución centenaria como lo es el Valencia CF. La tensión está en el ambiente desde la primera rueda de prensa de Gracia, en la víspera del estreno liguero. Sus palabras, a tres semanas del cierre del mercado, en las que aseguró sentirse “decepcionado” por lo visto y vivido, sentaron muy mal entre los ejecutivos de Lim, hasta el punto que Miguel Ángel Corona tuvo que organizar una reunión días más tarde con las tres partes, para calmar las aguas. Desde aquello, no ha existido contacto alguno entre el presidente y el entrenador. Mañana puede ser el reencuentro y cualquier escenario es posible. Lo único cierto, es que la marcha de Gracia haría que, además de la inmensa grieta social y económica en la gestión, se terminase por erosionar la deportiva.