Gracia busca hacer clic ante el Madrid

Dijo Javi Gracia tras el choque ante el Elche que a su equipo sólo le hacía falta un clic. Algo que lo desactivara del negativismo que rodea al club, desde el despacho presidencial hasta el último perchero de la Ciudad Deportiva. Demasiados líos en tan poco tiempo. Todo son jaleos. Cuando no es un pito, es una flauta. Cuando no es Murthy y sus embustes, es Gracia y sus desengaños. Y si no, la huida de Kondogbia dejando rastro con olor a podrido en su marcha.

Ante esto, los jugadores. El vestuario se aferra a un imposible. Consciente de que la temporada va a ser cuesta arriba de principio a fin. De que sufrir va a ser un verbo que conjugue cada semana con Valencia CF, pero a pesar de todo, de Paterna, sale una conjura: “los que estamos, somos los que tenemos que sacar esto”. Ha sido una semana de conjuras. Capitanes, presidente, entrenador, embajadores….ahora falta que la pelotita entre.

Jaume será titular ante el Madrid

Por eso hay convencimiento de que ante el Real Madrid puede ser ese clic. El tan manido punto de inflexión que reconduzca la tormenta hacia la calma. Aún ganando no sería un camino de rosas, pero sí apartaría muchas espinas. Ya lo dijo Gayá, líder y capitán, tras el choque ante el Getafe: “daba igual perder, lo importante es saber que el equipo quiere y que su actitud es la correcta para perseguir la victoria”. A la segunda parte de Elche, que dibujó brotes verdes, y la reacción ante el Getafe luchando hasta el pitido final, se aferra el equipo para intentar dar la campanada ante los de Zidane.

En la rueda de prensa previa al choque, el entrenador habla en positivo de la actitud de su equipo en los últimos partidos, pero espera que esto se traduzca en resultados. “El rival me da igual, sea el Madrid u otro, lo importante es que cada partido es una oportunidad que se nos ofrece para intentar convertir las buenas sensaciones que está transmitiendo el equipo en resultados. He visto esta semana un equipo centrado en la victoria, que no muestra síntomas de estar abatido, todo lo contrario. Ganar mañana, evidentemente, sería confirmar esa sensación que tengo de que el equipo ha merecido más de los puntos que tenemos en la clasificación”.

Wass regresará al lateral ante la sancion de Correia

El técnico navarro ha imaginado un partido de alta velocidad. Ha insistido mucho en las sesiones de Paterna en el robo y salida de balón rápida para hacer daño en un Real Madrid que muestra carencias físicas en su arranque de temporada. Hazard y Casemiro son dos bajas sensibles en el equipo madrileño. Los dos han dado positivo por COVID y se quedan fuera de la convocatoria. Falta por ver en que condición física llega el equipo tras su desgaste en Champions ante el Inter de Milan.

En los ensayos de la semana, Yunus, Cheryshev y Guedes han formado en el posible equipo titular, buscando esa velocidad en el contragolpe valencianista. Arriba Maxi Gómez es intocable. Los cambios obligados tras la sanción de Thierry Correia, conducen a Wass al lateral derecho lo que daría entrada al serbio Uros Racic en el centro del campo junto a Carlos Soler. La línea defensiva la completarían, Paulista, Guillamón y Gayá.

En la portería, no hay duda tras la baja de última hora de Jasper Cillessen. El meta holandés se retiró en el entrenamiento del viernes. Hoy tampoco ha estado en el entrenamiento y a expensas de la repetición de las pruebas médicas, no estará ante el Madrid. Justo en la semana en la que el debate del relevo en la portería estaba en la calle, la lesión de Cillessen aborta cualquier discusión al respecto. Jaume titular.

La lista de convocados la ofrecerá mañana pero no admite mayores novedades ante las bajas de Diakhaby y Cillessen por lesión, y de Correia por sanción.