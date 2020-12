Gayà vuelve al asalto del Camp Nou

La visita al Camp Nou de Messi es conocida como la visita al dentista. Vas sabiendo que, seguramente, te van a hacer daño. Pero esta es una visita con anestesia. Un Barça que mantiene sus estrellas, pero que flojea en el juego de equipo. No es el mejor Barça, claro que, tampoco es el mejor Valencia, más bien todo lo contrario. Así que, moneda al aire. Tan capaz es este Valencia de ganarle al Real Madrid 4-1, cómo de hacer el ridículo en noventa minutos ante el Terrassa de Tercera.

La gran alegría es el regreso del capitán. Gayá llega al rescate de un equipo a la deriva sin el pundonor de quien golpea el escudo con corazón y alma. El último superviviente. Lo saben los oyentes de Deportes COPE Valencia, desde el día de su lesión ante el Deportivo Alavés. Aunque el diagnóstico hablaba de cinco a seis semanas de baja, el de Pedreguer se fijó ese mismo día, el objetivo de volver ante el Barça. Para ello ha trabajado mañana y tarde. Consciente de que el equipo lo necesita. Sin Gayá, hoy el Valencia es menos Valencia. Su carisma no lo sustituye nadie en el vestuario ché.

La entrada del lateral valenciano no será la única novedad que prepara el técnico navarro para intentar el asalto al Camp Nou. Arriba estará Maxi Gómez que es otro de los que demuestra un compromiso inquebrantable con el equipo. El uruguayo arrastra un fuerte dolor en la rodilla desde hace más de un mes. Pero es capaz de infiltrarse, como hizo ante el Villarreal, con tal de no dejar huérfano el ataque del equipo. A su lado, estaría Guedes, actuando de segunda punta. Su actuación en la Copa lo catapultan al once y en su compromiso y su futbol está también, parte del devenir de este equipo en la temporada. El cambio de posición del portugués, daría entrada a Cheryshev en la banda izquierda. Tras superar el COVID, y ser titular en la Copa, Gracia demuestra que tiene mucha confianza en el ruso. Le gusta su verticalidad y,sobre todo, la ayuda que ejerce en defensa al lateral para que Gayá pueda desplegar sus acometidas por la banda y hacer daño donde más sabe hacerlo. ManuVallejo caería del equipo titular.

Maxi llega con molestias en la rodilla

El resto, sale de carrerilla. No hay mucho más y el once de Gracia empieza a consolidarse en cuanto las lesiones se lo permiten. Jaume volverá bajo palos. Wass y Gayá en los laterales con Paulista y Diakhaby en el eje de la zaga. La manija del equipo volverá a ser cosa de Soler y Racic en el centro del campo. Con Yunus en banda derecha, Cheryshev en la izquierda. Arriba, Guedes y Maxi Gómez.

No ha llegado a tiempo de recuperarse Hugo Guillamón, lesionado muscularmente ante el Atlético de Madrid hace ya tres semanas. Tampoco Gameiro, que sufrió una rotura fibrilar en el choque de Ipurua ante el Eibar. Lato sigue aislado en su domicilio por positivo en COVID. Y Cillessen trabaja en su lesión de larga duración.

Gracia con Cheryshev

La temporada pasada el Barça ejerció un serio correctivo al Valencia en su visita al Camp Nou. Fue el debut de Albert Celades en el banquillo valencianista, y los de Valverde se impusieron 5-2. Maxi y Gameiro fueron los autores de los tantos valencianistas.

El partido lo pitará el colegiado canario, Hernández Hernández. En el VAR, el castellano-leonés, González González.