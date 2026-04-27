Gayà siempre vuelve

El Valencia CF sumó tres puntos fundamentales en su último compromiso en Mestalla. No se quiso hacer público pero, de puertas hacia dentro, la cita ante el Girona FC estaba marcada en rojo en el vestuario. Las apreturas de la tabla por la parte baja obligaban a ello. Eso y el hecho de hacer bueno el punto en Son Moix, así como dar una imagen competitiva ante los suyos. A estas alturas de campeonato, ya no valen medias tintas. Era ganar, tomar aire y afrontar las últimas cinco jornadas con viento a favor. Algo que, en caso de derrota, habría supuesto todo lo contrario. Por ello, el ambiente al término del encuentro era de alivio generalizado. Tanto cuerpo técnico como jugadores deambularon por las entrañas del estadio conscientes de haber dado un paso importante de cara al cierre de una temporada que, para todos, pudo y debió ser mejor. Uno de ellos, su capitán. José Gayà se marchó de Mestalla satisfecho con el trabajo hecho. Lo hizo sin extravagancias, sin alardes. Incluso diría que, a pesar de la victoria, algo serio. No está siendo una temporada sencilla para Gayà al que, por primera vez desde que debutara con el primer equipo, ha sido objeto de la crítica por parte de un sector de la afición...

NICO RODRIGUEZ Gayà atraviesa su mejor momento esta temporada

GAYÀ LIDERA EN DEFENSA... Y en ATAQUE

Gayà, omnipresente durante todo el encuentro, brilló tanto en defensa como en ataque. Así lo dicen sus números. El lateral de Pedreguer fue el futbolista del Valencia CF que más veces intervino con balón (52 toques) y el que más regates completó (3/3). Disputó nueve duelos y fue quien más balones recuperó (6). Nadie puso más centros laterales que él (7) y nadie ganó más duelos a ras de césped (5). Por si fuera poco, un centro suyo con su pierna menos hábil sirvió como asistencia para el segundo tanto del equipo, obra de Umar Sadiq.

Gayà, al igual que el resto de sus compañeros, ha estado esta temporada por debajo de sus prestaciones. Sin embargo, las estadísticas colectivas lo vuelven a situar, en la parte alta de la tabla en cuanto al rendimiento se refiere. El capitán del Valencia CF lidera las interrupciones de ataque rival (64), la efectividad en los duelos aéreos (64%) y los pases en largo exitosos (67) . Es el segundo de toda la plantilla en pases en zona de ataque (188) y el segundo en pases para remate (21). A nivel defensivo, es el tercero del equipo con más despejes (79) y el tercero también que más ha participado esta temporada (1.310 veces).

NICO RODRIGUEZ Asistencia de Gayà con la diestra para el gol de Sadiq

HISTORIA DEL VALENCIA CF

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Pase lo que pase, la temporada 25-26 no habrá estado a la altura de las expectativas generadas. Por ello, el Valencia CF tiene cinco jornadas por delante para certificar la permanencia y terminar de la manera más digna posible una campaña que se hizo larga y tediosa por momentos. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y FC Barcelona en Mestalla. Athletic Club y Real Sociedad a domicilio. Cinco partidos para cambiar sensaciones y resetear con la mente puesta en la 26-27. Cinco compromisos por delante en los que Gayà quiere mantener su línea ascendente y seguir escribiendo su nombre en la historia del club de su vida. El capitán del equipo es el cuarto con más partidos en Primera en la historia del Valencia CF. Con 340 partidos disputados en la máxima categoría del fútbol español, solo Fernando Gómez Colomer (420), Ricardo Arias (377) y David Albelda (351) están por delante. Esta temporada ha alcanzado los 405 encuentros oficiales con el club, superando a Enrique Saura (400) para situarse el séptimo en la clasificación histórica. Agrandando cada día, su leyenda como valencianista...