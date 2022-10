Gattuso: "El objetivo es llegar a los 40 puntos cuanto antes, luego ya veremos"

Genaro Gattuso ha comparecido en la previa del choque ante Osasuna en Pamplona. El equipo busca su primera victoria a domicilio de la temporada. El preparador italiano recupera a Yunus y tiene la duda de Castillejo. El técnico ha sorprendido cuando cuestionado por el objetivo Champions, ha rebajado el listón hasta la salvación. En un discurso cortoplacista, Gattuso quiere conseguir cuanto antes los 40 puntos que otorgan la tranquilidad y luego pensar en cotas mayores. Un discurso que ya repitieron sus predecesores en el cargo, Javi Gracia o José Bordalás, y que fueron criticados por falta de ambición al inicio de la temporada. El entrenador ha hablado también de las renovaciones en marcha de Gayà, Lato y Diakhaby



El estado físico de Yunus y Castillejo



"Yunus está bien. Ha trabajado muy bien toda la semana y estará para jugar el partido. Castillejo sólo ha podido correr, creo que no estará para jugar, aunque haremos un test última hora".







¿Qué tipo de partido espera?

Es un equipo al que es muy difícil jugarle. El factor campo en España aún tiene importancia. Pienso que hemos preparado el partido muy bien. Tenemos que jugar 95 minutos concentrados. ellos juegan mucho en vertical y centran mucho. No podemos fallar en la concentración. Teneos que hacer todo a full porque sino será un partido muy complicado. Hay que jugar con gran mentalidad.

El momento de Kluivert

Está trabajando bien y tiene cualidades para jugar mejor. Tiene que dar continuidad al juego. Me gustaría mirarlo más en el partido. Cuando juega tiene que hacerlo mejor. Tiene cualidad y velocidad.

Dos toques de atención fuera de casa "Teoría y práctica. Hablando y mirando lo que nos pasa cuando estamos en dificultad. No podemos comprar la experiencia. Tenemos que trabajar en vídeo y campo. Esto es un proceso que tenemos que hacer. Me acuerdo cuando tenía 23 o 24 años el más veterano me daba tranquilidad. Pero nosotros en este momento de dificultad espero que los jugadores de más experiencia hablen un poco más. Debemos hablar más en el campo y sufrir juntos.

Jugadores con más experiencia

Tenemos ocho partidos por delante. Tenemos 24 puntos por delante y no puedo pensar en el mercado de fichajes de enero".

Gattuso busca su primera victoria como visitanteVCF





Renovación de Gayà, Diakhaby y Lato

Estoy feliz por la renovación de Guillamón. Estamos trabajando con Gayà, con Diakhaby y Lato. Cuando el club tiene las cosas claras la pelota pasa al otro lado. Nosotros tenemos que respetar si el jugador quiere o no y si a los agentes les parece bien. Nosotros tenemos claras las cosas. Hablo todos los días con los jugadores.

La situación de la defensa

¿Dime cuantas ocasiones tuvo el Espanyol? Puede pasar que nos marquen un gol, pero hay que continuar. Nuestra defensa me gusta como está jugando.

La situación de Jesús Vázquez

"No tiene minutos porque tiene un jugador internacional como Gayà y tiene un jugador como Lato que es muy interesante. Tiene que entrenar fuerte y después llegará su momento. En este momento tiene jugadores de alto nivel. No entiendo porque me preguntan si va convocado. Claro que está convocado".

El nuevo Mestalla

"Me gusta el Mestalla dónde jugamos ahora. Me encanta. La atmósfera, todo. Está claro que es mejor tener un nuevo estadio. Pero yo pienso en ganar partidos y estar muchos años aquí".

Cavani busca su primer gol en LaLigaVCF