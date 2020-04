Gabriel Paulista pide más garantías para la vuelta del fútbol

La Liga de Fútbol Profesional empieza a ver la luz al final del túnel. Al menos así lo siente su presidente, Javier Tebas, quien está en permanente contacto con los clubes, la RFEF, la AFE y el Consejo Superior de Deportes para reactivar la industria del fútbol cuanto antes. En las últimas horas se ha sabido que, si todo va según los plazos marcados, los días 8 y 9 de mayo los jugadores tendrían que someterse a los test para regresar, dos días más tarde, a los entrenamientos. Ese es el plan, que se ha visto modificado en las últimas fechas hasta en dos ocasiones pero que va cogiendo forma. Tal es así que, como venimos informando en COPE, tanto el Valencia CF como el Levante UD tienen sus propios protocolos internos preparados para ser puestos en marcha. Desde el día a día en la Ciudad Deportiva hasta las labores más estrictas de desinfección, pasando por la reserva de hoteles para una posible concentración.

Paulista ha mandado un claro mensaje

Sin embargo, no todos piensan como el presidente de la Liga. Hay futbolistas, médicos e incluso entrenadores que no comprenden las prisas por reemprender la competición sin las medidas sanitarias oportunas. Es el caso del valencianista Gabriel Paulista. El central brasileño se ha manifestado en sus redes sociales en torno a este asunto, mostrando su malestar por la vuelta del fútbol.

“Los profesionales del fútbol somos gente privilegiada, pero somos personas antes que nada. Tenemos familia, seres queridos y sentimientos. Siempre se nos pide ser ejemplo y así debe ser, muchos niños y jóvenes se fijan en nosotros. Demostremos como ejemplo a la sociedad que valoramos la vida y la salud por encima de todo.Para mí, y estoy seguro que para la gran mayoría de futbolistas, el dinero no lo es todo.



"Amo el deporte del fútbol, pero por delante de todo amo y respeto la vida del ser humano"

No quiero que por precipitarnos o tener una presión económica, que podemos entender pero nunca priorizar a cuestiones más fundamentales, pudiera enfermar ni morir ningún familiar, amigo, compañero de trabajo o profesión... En realidad después del terrible tiempo que aún estamos atravesando, ¡ninguna persona debe volver a contagiarse ni a morir por culpa de esta enfermedad!, ha asegurado Gabriel Paulista, quien ha seguido así con su explicación. “Amo el deporte del fútbol, amo jugar, amo a mi club y queremos dar siempre felicidad a los aficionados, pero también y por delante de todo amo y respeto la vida de todo ser humano. Juguemos cuando nadie lo haga con miedo y tengamos plenas garantías de que no hay riesgos. De lo contrario, si no nos dan garantías absolutas tomemos ejemplos de otros países que han tomado medidas más contundentes. ¡Antes la vida y después el fútbol!”, sentenciaba el central che.

Gabriel Paulista ha querido compartir así, lo que piensa sobre la necesidad de retomar los entrenamientos y la competición cuando haya mayores garantías. El hecho de poder contagiar a alguno de sus familiares o amigos ha sido el mayor argumento que esgrime el futbolista brasileño para justificar el parón del planeta fútbol.