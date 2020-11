Furió inicia la carrera hacia la reelección

Vicente Furió ha dado el primer paso para continuar al frente de la Fundación Cent Anys del Levante UD. El histórico periodista, al frente del organismo desde hace algo más de tres años, ha confirmado su candidatura al Patronato de la Fundación, según ha podido confirmar Deportes COPE Valencia. De este modo, Furió inicia el proceso para seguir como presidente de la Fundación granota, que es el accionista mayoritario del Levante con un 70 por ciento de las acciones aproximadamente.

Furió se convirtió en presidente de la Fundación Cent Anys el pasado mes de junio de 2017 en sustitución de José Manuel Fuertes, que había estado en el cargo desde su creación en 2009. La semana pasada, con motivo de la inauguración de la remodelación del Ciutat de València, Furió participó en Deportes COPE Valencia y confesó que tenía algunas dudas, que finalmente ha resuelto.

“En estos momentos estoy pensando si me presento a patrono. No lo tengo decidido y es una indecisión que lo resolveré este fin de semana. Creo que llevo doce años en la Fundación y ya he cubierto una singladura y voy alcanzando una edad. Estoy recibiendo personas que me animan y tengo dos o tres temas que no se han podido hacer, en algunos realmente no me han hecho caso, y me gustaría ver si en una segunda fase lo podemos hacer. Pero no tengo ningún apego y por eso estoy abierto y tranquilo a lo que pueda decidir”, dijo hace una semana Furió, que se ha decantado por continuar al frente del organismo que aglutina la mayoría accionaria del Levante UD.

La Fundación y el Levante UD informaron la pasada semana a sus accionistas de que se ha puesto en marcha el proceso de renovación de los Patronos de la Fundación, ya que accedieron al cargo en 2016.

Bardhi quiere hacer historia con Macedonia

De los compromisos internacionales que se van a jugar estos días, el Levante UD tiene muy presente lo que puede hacer Enis Bardhi. El macedonio se juega con su país la clasificación para la próxima Eurocopa de 2021. Se enfrenta a Georgia en Tiflis en un único partido que se jugará sin público. El jugador del Levante UD tiene claro cómo deben afrontar el partido que puede ser histórico para su país.

“Puede que este partido sea uno de los más importante que he jugado con la selección en mi vida porque nos puede llevar a una Eurocopa, pero creo que no hay que afrontarlo con estrés ni con demasiadas emociones porque eso puede ser negativo. Es muy importante para mí personalmente y para todos los macedonios que están esperando este partido”, explicó en la TV del club granota.